Sky News: власти Британии заявили, что не будут продлевать переходный период с ЕС

03:00
Драчёв призвал поверить в успешные результаты сборной России в новом сезоне
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что в предстоящем сезоне сборную России ждут трудности, но призвал поверить в успех команды.
03:00
Губернатор рассказал о смертности от коронавируса в Подмосковье в мае
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что число умерших в Подмосковье в мае составило 1 606 человек, из них у 506 был подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
03:00
В Совфеде оценили идею назначения пособий без предоставления справок
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT распоряжение, согласно которому гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать справки.
03:00
Фигуристка Кихира начнёт сотрудничество с тренером Орсером
Японская фигуристка Рика Кихира сообщила, что в новом сезоне будет сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
03:00
Прокуратура начала проверку после крушения самолёта под Самарой
Транспортная прокуратура начала проверку после аварии с легкомоторным самолётом в Самарской области, в результате которой погибли два пилота.
03:00
Агент: Вагнер Лав будет делать результат в ЦСКА
Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что 36-летний бразильский нападающий Вагнер Лав сможет принести пользу ЦСКА, если вернётся в московский клуб.
03:00
Институт Гамалеи начнёт промпроизводство вакцины от COVID-19 в сентябре
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) по плану начнёт промышленное производство вакцины от COVID-19 в сентябре.
03:00
Старт сезона Евролиги запланирован на 30 сентября
В баскетбольной Евролиге назвали предположительные даты старта соревнований.
03:00
В России 43 региона вышли на первый этап снятия ограничений
В России 43 региона находятся на первом этапе снятия ограничений, введённых ранее из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
03:00
В «Тамбове» рассказали, когда погасят долг за использование «Мордовия Арены»
По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, долг клуба перед управлявшей ареной компанией составляет 16 млн рублей.
03:00
Экс-гендиректор «Ростова» увидел связь между ДТП с участием Ефремова и отменой самоизоляции
Бывший генеральный директор футбольных клубов «Москва» и «Ростов» Юрий Белоус выразил мнение, что инцидент с участием известного актёра Михаила Ефремова частично связан с отменой режима самоизоляции в столице России.
03:00
При крушении легкомоторного самолёта под Самарой погибли два человека
В результате падения легкомоторного самолёта под Самарой погибли два человека, сообщает МЧС.
03:00
Бывший пилот «Формулы-1» не советует Алонсо возвращаться в королевские гонки
Бывший гонщик «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде поделился мнением о возможном возвращении в серию испанца Фернандо Алонсо.
03:00
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
03:00
СМИ: «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Иммобиле
Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно намерено усилить свой состав форвардом римского «Лацио» Чиро Иммобиле.
03:00
Самолёт Як-52 совершил жёсткую посадку в Самарской области
Самолет Як-52 аэроклуба ДОСААФ совершил жёсткую посадку в Самарской области.
03:00
Ян ответил бойцу UFC О'Мэлли
Претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем Петр Ян ответил американцу Шону О'Мэлли, который ранее высмеял россиянина.
03:00
Пособия и выплаты в России смогут назначать без предоставления справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать справки.
03:00
Бывший гендиректор ФК «Ростов» признался, что ему жаль Ефремова
Бывший генеральный директор футбольных клубов «Москва» и «Ростов» Юрий Белоус поделился мнением об инциденте с известным актёром Михаилом Ефремовым, ставшим участником ДТП в центре Москвы.
03:00
Стоичков признался, что хотел бы видеть Месси чемпионом мира
Бывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков выразил восхищение капитаном каталонского клуба Лионелем Месси.
03:00
МФЦ смогут сами устанавливать особенности предоставления услуг
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому многофункциональные центры (МФЦ) смогут самостоятельно устанавливать особенности предоставления услуг.
03:00
Малкин занял место в воротах на тренировке «Питтсбурга»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин продемонстрировал вратарские навыки на тренировке команды, проводящей подготовку к возобновлению сезона-2019/20.
03:00
Плющенко рассказал о сборах своей группы в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как проходит сбор его тренировочной группы в Кисловодске.
03:00
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
03:00
СМИ: Неймар вернётся в расположение ПСЖ 13 июня
Бразильский форвард ПСЖ Неймар вернётся в Париж 13 июня.
03:00
В соцсетях жёстко раскритиковали О'Мэлли за высказывание в адрес Яна
Пользователи социальной сети Twitter оказались возмущены заявлением американского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шона О'Мэлли, который грубо пошутил над российским спортсменом, претендентом на титул в легчайшем весе Петром Яном.
03:00
В России от коронавируса вылечился ещё 5271 человек
В России за сутки выписали ещё 5271 выздоровевшего после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 274 641.
03:00
Фигуристки из группы Тутберидзе встретились со сборной России по художественной гимнастике
Российские фигуристки, представляющие группу Этери Тутберидзе, встретились с представительницами национальной команды по художественной гимнастике.
03:00
В Магнитогорске из психоневрологической больницы сбежали три пациента
В Магнитогорске из психоневрологической больницы сбежали три пациента. Полиция разыскивает их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
03:00
Габулов считает, что переход Вагнера Лава в ЦСКА станет хорошим стимулом для Чалова
Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов считает, что возвращение в команду бразильского форварда Вагнера Лава будет полезным для армейцев.
03:00
За сутки в России умерли 114 пациентов с коронавирусом
В России за сутки скончались 114 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 6829.
03:00
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Савченко стала тренером немецкой пары
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в парном катании Алёна Савченко начала работу с немецкими фигуристами Анникой Хокке и Робертом Кункелем в качестве тренера.
03:00
В России за сутки подтвердили 8706 случаев коронавируса
В России в течение суток зафиксировано 8706 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за период пандемии было подтверждено 520 129 случаев. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
03:00
Агент допустил переход в ЦСКА бразильского футболиста СПАЛа Стрефеццы
Агент Леонардо Корнацини, представляющий интересы бразильского полузащитника СПАЛа Габриэля Стрефеццы рассказал об интересе к игроку со стороны московского ЦСКА.
03:00
Роналду не забил пенальти впервые за 16 месяцев
Не реализованный в матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом» пенальти стал для форварда туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду первым за 16 месяцев.
03:00
МВД сообщило о сокращении преступлений среди мигрантов в мае
В Министерстве внутренних дел России сообщили о сокращении почти на 11% числа совершённых мигрантами преступлений в мае.
03:00
Нурмагомедов опубликовал видеоролик о поединке с Макгрегором
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором показаны фрагменты его поединка с бывшим обладателем титулов в двух категориях Конором Макгрегором на UFC 229.
03:00
Источник: работникам Диснейуорлда запретят подходить к игрокам НБА ближе чем на два метра
Для работников Диснейуорлда в Орландо, где будут проходить матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после возобновления сезона, установлен ряд строгих правил.
03:00
Василевский занял второе место в рейтинге лучших голкиперов команд — участниц плей-офф НХЛ
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала рейтинг лучших голкиперов среди 24 команд, которые примут участие в заключительной части сезона-2019/20.
03:00
Боец UFC О’Мэлли скептически отнёсся к шансам россиянина Яна на титул чемпиона
Боец легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О’Мэлли обратился к российскому претенденту на титул чемпиона в дивизионе Петру Яну.
03:00
При въезде грузовика на рынок во Вьетнаме погибли пять человек
Грузовик въехал в торговцев на рынке во вьетнамской провинции Дакнонг, при этом пять человек погибли и пятеро ранены.
03:00
Хусаинов ожидает увеличения количества судейских ошибок после возобновления РПЛ
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает неизбежным увеличение количества судейских ошибок после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Роналду прокомментировал выход в финал Кубка Италии по футболу
Нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду поделился впечатлением от выхода в финал Кубка Италии.
03:00
Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси
На месте разлива топлива в Норильске за сутки собрали более 4 тыс. кубометров топливно-водяной смеси. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
03:00
СМИ сообщили, когда НХЛ объявит места проведения заключительной части сезона-2019/20
Стало известно, когда Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявит два города, в которых будут проводиться матчи заключительной части сезона-2019/20, включая игры плей-офф.
03:00
Источник: «Ювентус» выставил Рэмси на трансфер
Итальянский «Ювентус» в межсезонье намерен продать валлийского полузащитника Аарона Рэмси.
03:00
Хоккеист НХЛ Задоров во второй раз станет отцом
Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров осенью во второй раз станет отцом.
03:00
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся солнечная погода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что солнечная погода вернётся в Москву в воскресенье, 14 июня.
03:00
Магомедшарипов подерётся с Родригесом на турнире UFC в августе
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов проведёт поединок с мексиканцем Яиром Родригесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в августе.
03:00
Фьюри назвал топ-5 сильнейших боксёров-тяжеловесов современности
Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри определил пятёрку сильнейших представителей дивизиона на данный момент.