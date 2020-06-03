CNN: самый важный месяц — в июне премьерству Джонсона предстоит пройти проверку на прочность

Кошмар британского премьера Бориса Джонсона возвращается в самый неудачный момент, пишет CNN. Июнь 2020 года станет одним из самых важных месяцев его первого, отчасти сумбурного, года премьерства.

Как подчёркивается в статье, Джонсон не только оказался втянут в скандал, связанный с его главным советником Домиником Каммингсом, обвиняемым в нарушении карантина, но и столкнулся с самой высокой в Европе смертностью от коронавируса.

Июнь станет судьбоносным для британского премьера месяцем, если он собирается вернуть себе ту власть, которая была у него в начале 2020 года.

Джонсон, архитектор брексита, дал столь твёрдые обязательства не продлевать переходный период, что теперь он не может себе позволить пойти на капитуляцию, особенно на фоне всё большего количества проблем внутри страны.

«Слабость — это не вариант», — отмечается в статье.

Великобритания официально покинула ЕС 31 января этого года. С тех пор Соединённое Королевство находится в состоянии переходного периода, в рамках которого Британия всё ещё соблюдает правила Евросоюза в обмен на то, что в ключевых отраслях, особенно в торговле, её компаниям позволили продолжить работать в прежнем формате.

Вся суть переходного периода состоит в том, чтобы создать пространство, где обе стороны смогут безопасно вести переговоры о будущем их отношений, не создавая проблем для компаний и граждан. Однако этот период закончится 31 декабря, и источники с обеих сторон заявляют, что переговоры между Лондоном и Брюсселем идут не особо хорошо.

Пандемия не помогла преодолеть политический тупик. Переговорщикам так и не удалось физически встретиться. Вместо этого им пришлось полагаться на видеоконференции. В этом месяце должен состояться очередной саммит ЕС — Британия, на котором будет обсуждаться вопрос о двусторонних отношениях после окончания переходного периода. Однако масштаб коронавирусного кризиса затмил срочность переговоров по брекситу.

Теперь Джонсону предстоит провести июнь, одним глазом следя за сложными переговорами с Евросоюзом, крупнейшим торговым блоком в мире, а другим — контролируя ответные меры страны на худший кризис в британской системе здравоохранения за последние несколько десятилетий.

И ЕС, и Британия сходятся на том, что июнь станет месяцем размышлений. Обе стороны будут прикидывать, существует ли перспектива заключения сделки или же с переговорами можно покончить и пора готовиться к сценарию, при котором Соединённое Королевство покинет Евросоюз без каких-либо договорённостей.

Причём, по практически общепринятому мнению, последний вариант — худший из всех возможных, поскольку британская экономика серьёзно полагается на импорт из Европы, отмечает CNN.

Несмотря на то что и Великобритания, и ЕС утверждают, что не хотят завершать переходный период, не заключив сделку, однако участники переговоров опасаются, что из-за политически тупиковой ситуации между Лондоном и Брюсселем такой исход становится всё более вероятным, указывается в статье.