CNN: «следовал родительским инстинктам» — Джонсон отказался увольнять помощника, нарушавшего карантин

Вопреки растущему недовольству и политическому давлению, глава британского правительства не захотел увольнять своего «загадочного» старшего советника Доминика Каммингса, которого обвиняют в неоднократном нарушении карантинных мер. По словам Бориса Джонсона, его помощник поступал «ответственно, законно и добросовестно», передаёт CNN.

Несмотря на набирающий обороты скандал, глава британского правительства Борис Джонсон отказался увольнять своего старшего советника Доминика Каммингса. Чиновника обвиняют в том, что он неоднократно нарушал условия карантина, сообщает CNN.

Премьер-министр заявил, что Каммингсу «ничего не оставалось», как отправиться за 260 миль от Лондона с ребёнком к родителям после того, как у его жены появились симптомы COVID-19. По словам Джонсона, его помощник поступил «ответственно, законно и добросовестно».

«Я думаю, что он следовал инстинктам, которые есть у каждого отца и родителя. И я за это не стал оценивать его хуже», — добавил премьер, выступая на посвящённом борьбе с коронавирусом брифинге.

В то же время Джонсон оставил многие вопросы без ответа. В частности, он не рассказал, знал ли он о том, что Каммингс посещал город, расположенный в 30 милях от родительского дома, и его отъезде из Лондона.

Поведение «загадочного советника», которого часто связывают с приходом Джонсона к власти, шло вразрез с рекомендациями самого премьера, который постоянно призывал сограждан «оставаться дома» и «сохранять жизни». Отказ премьера отправить Каммингса в отставку гарантирует, что этот спор продолжит омрачать реакцию страны на коронавирус в ближайшие дни, рассуждает CNN.

Британская пресса неоднократно писала о влиянии Каммингса на министров. Но даже некоторые представители правящей Консервативной партии выступили против позиции Даунинг-стрит по этому вопросу.

«Хватит значит хватит. Доминик Каммингс должен уйти, прежде чем он принесёт ещё больший вред Британии, правительству, премьер-министру, нашим институтам или Консервативной партии», — заявил депутат-тори Стив Бейкер.

Кроме того, были высказаны опасения, что, вступая в защиту советника Джонсона, правительство фактически разрешает обществу интерпретировать правила карантина по своему желанию. «Нельзя, чтобы для Доминика Каммингса действовало одно правило, а для британского народа — другое», — подчёркивается в заявлении оппозиционной Лейбористской партии.

Между тем на фоне этого скандала число жертв эпидемии в Британии продолжало расти. Несмотря на то что страна прошла пик заболеваемости и смертности, она продолжает оставаться лидером Европы по количеству погибших от COVID-19, чисто которых превысило 36 тыс. человек, обращает внимание CNN.