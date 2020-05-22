Times: Джонсон решил положить конец зависимости Великобритании от Китая

В свете кризиса, вызванного распространением коронавируса, британский премьер Борис Джонсон поручил правительству начать работу над планом, призванным положить конец импортной зависимости Великобритании от Китая, передаёт The Times. Отмечается, что в рамках программы под кодовым названием Project Defend правительству предстоит определить основные уязвимые стороны экономики Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил правительству разработать план самообеспечения страны жизненно важными предметами медицинского назначения и другими стратегическими товарами, чтобы положить конец зависимости от импорта из Китая, сообщает The Times.

Как отмечает издание, новый подход к обеспечению национальной безопасности страны понадобился в свете кризиса, вызванного распространением коронавируса.

В рамках программы под кодовым названием Project Defend чиновники британского правительства должны определить основные уязвимые стороны экономики «перед потенциально враждебными иностранными правительствами».

Для этого, как стало известно The Times, созданы две межведомственные группы, деятельность которых возглавит министр иностранных дел Доминик Рааб. Ожидается, что в задачу групп войдёт диверсификация поставок и поддержка «репатриации» стратегически важных производств.

В рамках инициативы группы также должны будут оценить устойчивость экономики Великобритании и поставок в страну. Так, по словам анонимного источника издания, перед первой группой поставлена задача «планирования будущих событий — какими бы они ни были». При этом вторая группа изучит необходимость правительственной поддержки промышленности для наращивания производств, имеющих стратегическое национальное значение.

«Устойчивость экономики рассматривается как вопрос национальной безопасности», — подчеркнул один из источников The Times в британском правительстве.

По словам ещё одного источника, ознакомленного с планом Джонсона, «речь идёт о диверсификации линий поставок, чтобы больше не зависеть от отдельных стран в непродовольственных товарах первой необходимости».

Как отмечает издание, Великобритания зависит от поставок из Китая в 71 категории критически важных товаров. В частности, речь идёт об активных фармацевтических компонентах, используемых при изготовлении болеутоляющих средств, антибиотиков и противовирусных препаратов. Также Китай поставляет промышленные химикаты, металлические изделия и электронику, в том числе мобильные телефоны и ноутбуки.

«Пандемия коронавируса продемонстрировала важность устойчивых цепочек для непрерывных поставок товаров первой необходимости и поддержания мировой торговли. В связи с этим мы рассматриваем вопрос о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы обеспечить диверсификацию цепочек поставок и избежать дефицита в случае возникновения кризиса в будущем», — приводит The Times отрывок из заявления правительства.

Как отмечает издание, данный британский подход находит отражение и в других европейских странах. Так, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали к обеспечению большего суверенитета ЕС в отношении медицинских препаратов.