Fox News: маски из Китая оказались некачественными, но экстренным службам в США выбирать не приходится

Власти американских штатов тратят миллионы долларов на закупку респираторов N95 в Китае, однако проверка показала, что многие из этих респираторов не обеспечивают заявленный уровень защиты, передаёт Fox Business. При этом, как отмечает телеканал, работникам экстренных служб в США придётся пользоваться такими масками: других всё равно нет.

Власти многих штатов и муниципалитетов садятся в лужу с некачественными средствами личной защиты, произведёнными в Китае. С нами на связи Кристина Партсиневелос — мы обсудим с ней то, о чём говорили уже довольно давно. Кристина?



КРИСТИНА ПАРТСИНЕВЕЛОС, корреспондент Fox Business: Да, знаю. Теперь власти обнаружили, что огромное, значительное количество масок N95 просто не дотягивает до стандарта. Предполагается, что маски N95 должны отфильтровывать 95 процентов частиц, находящихся в воздухе. Однако Национальный институт охраны труда протестировал около 67 импортных масок — и обнаружил, что около 60 процентов этих масок не блокируют 95 процентов находящихся в воздухе частиц.



И это сказывается на наших работниках экстренных служб! Включая Рича Маккиннона, который уже 24 года работает пожарным в Массачусетсе. По его словам, он и вся его команда получили некачественные маски, но им больше нечего использовать. Послушайте.



РИЧАРД МАККИННОН, пожарный: Некоторым департаментам, чувствую, придётся использовать эти маски во время проведения экстренных мер. И это нас очень беспокоит. Наши люди окажутся под угрозой, они станут больше подвержены заражению вирусом, наши люди станут больше заболевать.



КРИСТИНА ПАРТСИНЕВЕЛОС: Штаты спешат заполнить пробел и снабдить работников экстренных служб масками, поэтому и импортируют их. Калифорния потратила почти миллиард долларов на маски от китайской фирмы BYD — то есть они произведены в Китае. Иллинойс потратил 17 миллионов, Миссури — уже 8 миллионов, и многие маски им пришлось изъять, потому что вскрылось их ненадлежащее качество. Луизиана тоже потратила более 40 миллионов долларов.



Тот факт, что так много дефектной продукции попало на наш рынок… В проверку включились волонтёры. Есть такой «Проект N95» — они выходят на связь с поставщиками, чтобы удостовериться, что всё хорошо и документы в порядке. Я поговорила с основателем, и он рассказал мне, что очень многие не удовлетворяют требованиям.



Дата выхода в эфир 05 мая 2020 года.