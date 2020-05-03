Le Parisien: «солидарность не означает безвозмездности» — французские модельеры устали шить маски бесплатно

В начале кризиса здравоохранения во Франции многие оставшиеся без работы модельеры, портные и костюмеры захотели оказать обществу услугу и стали шить маски на добровольной основе, пишет Le Parisien. Однако уже скоро из-за роста количества заказов добровольная помощь превратилась в непосильный труд, отмечает издание. Сегодня эти профессионалы требуют от правительства поддержки и отказываются в одиночку обеспечивать страну средствами защиты.

Всё началось с благих намерений и желания помочь добровольно: сшить маску для соседки, затем ещё одну для районной медсестры. Однако в течение нескольких недель подобные просьбы стали всё более многочисленными и настойчивыми, рассказывает Le Parisien историю парижской костюмерши Кристин. «Почему мы должны продолжать работать бесплатно?», — возмущается она.

Как отмечает издание, французские организации, больницы и предприятия обратились к сотням профессиональных модельеров и костюмеров с просьбами бесплатно шить для них маски. Десятки глав муниципальных образований по всей стране также призвали к профессионалов к коллективному добровольному участию в пошиве средств индивидуальной защиты. Однако, по мнению Китстин, потерявшей работу в самом начале режима изоляции, «солидарность не означает безвозмездности».

До эпидемии женщина работала в театрах и киностудиях, однако после введения карантина её профессиональная деятельность полностью прекратилась и она вынуждена жить на пособие, пишет газета. По словам костюмера, она намеревалась оказать услугу в чрезвычайных условиях в ожидания пополнения запасов государства. «Но ждать можно вечно», — иронизирует она, рассказывая, о множестве часов, проведённых за машинкой. За полтора месяца Кристин в одиночку сшила 700 масок.

Как отмечает издание, по мере обострения дефицита средств индивидуальной защиты, потребность возникала уже не только в масках, но и в халатах. «Некоторые врачи надевали в качестве средств защиты мешки для мусора, разумеется, мы не могли им отказать», — делится воспоминаниями независимый молельер из Парижа Жаки.

По словам газеты, с течением времени в социальных сетях всё чаще появляются свидетельства гнева контрактников и сотрудников предприятий, измученных всё нарастающим потоком заказов. В попытке быть услышанными Кристин и Жаки организовали движение «Маски прочь», объединяющее сегодня 700 профессионалов, большинство из которых женщины. Они также направили правительству петицию, собравшую 5 тыс подписей. «Движение вышло далеко за рамки добровольной помощи и начинает конкурировать, если не замещать собой существующую отрасль промышленности, которая должна прежде всего получать поддержку от правительства», — негодует коллектив.

В качестве меры борьбы с обесцениванием своего труда, организация призывает правительство реквизировать «театры, оперные залы и заводы крупных текстильных предприятий», чтобы производить необходимые средства защиты, наняв на работу контрактников. Как замечает газета, правительство на эту просьбу пока не отреагировало.

В ожидании ответа от властей многие, как Жаки, уже прекратили выполнять заказы. «Пора покончить с имиджем домохозяйки, которой в радость помогать отечеству бесплатно. От нас требуют станочного производства, невероятно тяжёлого, как физически, так и морально», — настаивает модельер.

Как подчёркивает издание, в этом обесценивании женского труда нет ничего нового. Так в прошлом месяце в газете Le Monde было опубликовано открытое письмо научных работников и представителей профсоюзов с призывом пересмотреть уровень оплаты «женских профессий» — медсестёр, сиделок, кассирш или уборщиц, важность которых в полной мере проявилась во время кризиса здравоохранения.

По мнению сцециалиста по социологии труда Мари Бускатто, так называемые женские профессии часто незаметны и не оцениваются по достоинству, поскольку относятся к категории «заботы» и воспринимаются как продолжение качеств, якобы присущих женщинам от природы. По убеждению эксперта, если бы пошив масок относился труду, традиционно выполняемому мужчинами, вопрос оплаты решился бы проще, как это произошло с добровольцами, откликнувшимися на призыв фермеров помочь им со сбором урожая.