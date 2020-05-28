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Telegraph: королева разрешила Джонсону заниматься спортом на территории дворца — из соображений безопасности

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Королева Елизавета II позволила премьеру Британии Борису Джонсону заниматься спортом на территории Букингемского дворца, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, она пошла на этот шаг из соображений безопасности, поскольку у главы британского правительства есть привычка бегать на публике.
Telegraph: королева разрешила Джонсону заниматься спортом на территории дворца — из соображений безопасности
Reuters
Британская королева Елизавета II разрешила премьер-министру Борису Джонсону заниматься спортом на территории Букингемского дворца, пишет The Daily Telegraph. Как поясняет издание, такая возможность ему предоставлена из соображений безопасности, в частности из-за привычки премьера бегать в общественных местах.

Джонсона, который продолжает восстанавливаться после перенесённого коронавируса, сфотографировали, когда он подъезжал на бронированном автомобиле Range Rover к боковому въезду на территорию дворца. А на Даунинг-стрит он вернулся в красной футболке, синих шортах и кроссовках.

Как отмечает издание, на территории Букингемского дворца, помимо большого сада, есть также теннисный корт. Джонсон — известный фанат этого вида спорта.

Источник из окружения королевы подтвердил, что британскому премьеру разрешили использовать сад для занятий спортом, добавив, что Елизавета II и раньше «время от времени» предоставляла такую же возможность предшественникам Джонсона.

Сама британская королева вместе с герцогом Эдинбургским в настоящее время из-за коронавируса живут в самоизоляции в Виндзорском замке, отмечается в статье.

Джонсон, который уже вернулся к работе, оправившись от серьёзного случая COVID-19, регулярно занимался спортом в общественных местах, где к нему подходили британские граждане.

Так, недавно премьер был замечен на территории Ламбетского дворца, где с разрешения архиепископа Кентерберийского он бегал со своей собакой. А буквально на днях его сфотографировали в обычной спортивной одежде в сопровождении как минимум одного человека — женщины в тренировочном костюме, говорится в статье.
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Daily Telegraph Великобритания Европа
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