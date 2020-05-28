Telegraph: королева разрешила Джонсону заниматься спортом на территории дворца — из соображений безопасности

03:00 На строительство трёх медцентров в Дагестане выделят 2 млрд рублей Правительство России выделит 2 млрд рублей на строительство трёх медицинских центров для борьбы с коронавирусом в Дагестане. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина.

03:00 Кабмин выделит регионам более 22 млрд рублей на выплаты медикам Правительство России выделит регионам более 22 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

03:00 В Госдуме предложили сделать бессрочной льготу для детей-сирот при поступлении в вузы В Госдуме предложили сделать бессрочным особое право детей-сирот при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты.

03:00 Грушинский фестиваль пройдёт в дистанционном формате Грушинский фестиваль пройдёт в 2020 году в дистанционном формате.

03:00 Перенесён фестиваль «Рок над Волгой» В Самарской области перенесли фестиваль «Рок над Волгой». Такое решение принято из-за ситуации с коронавирусом.

03:00 Жителя ХМАО оштрафовали на 50 тысяч рублей за фейк о COVID-19 Жителя Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовали на 50 тыс. рублей за фейк о COVID-19.

03:00 Церемония включения Брайанта в Зал славы НБА перенесена на 2021 год Церемония включения новых членов в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на которой в него должен был быть посмертно введён легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайнт, перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

03:00 СК начал проверку из-за нападения на полицейских в Подмосковье Следователи организовали проверку по факту применения насилия в отношении представителей власти в городе Чехове Московской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.

03:00 Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей В среду, 27 мая, Сбербанк подключил всю свою сеть к системе быстрых платежей (СБП).

03:00 СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур» Петербургский хоккейный клуб СКА обменял нападающих команды Илью Каблукова и Максима Карпова в хабаровский «Амур».

03:00 Чемпион мира 2014 года Плотников перешёл в «Металлург» Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обменял форвардов Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, а также защитника Савелия Ольшанского на нападающего хабаровского «Амура» Сергея Плотникова.

03:00 Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону.

03:00 Церемонию награждения студентов года в Мурманске провели в дистанционном режиме В Мурманске наградили лауреатов городского конкурса «Студент года». Церемония состоялась в дистанционном формате.

03:00 Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны Специалисты Роскачества повторно проверили сметану семи брендов. В продукции нашли следы антибиотиков, дрожжей и растительных жиров.

03:00 Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил, почему клуб не стал приобретать Соболева Бывший глава селекционного отдела московского футбольного клуба ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему армейцы не стали приобретать нападающего Александра Соболева, который в итоге перешёл в столичный «Спартак».

03:00 В МИД надеются, что суд в Гааге назначит допэкспертизы по делу МН17 Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона надеется, что суд в Гааге назначит дополнительные экспертизы по делу о крушении рейса МН17 в небе над Украиной в 2014 году.

03:00 За сутки на Украине зафиксировано 477 случаев заболевания коронавирусом За прошедшие сутки на Украине было зафиксировано 477 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 22 382.

03:00 В Китае приняли резолюцию о разработке закона о безопасности в Гонконге Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге.

03:00 Тайсон в очередной раз принял участие в шоу рестлинг-промоушена AEW Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поучаствовал в шоу рестлинг-промоушена All Elite Wrestling (AEW) в Джексонвилле.

03:00 Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор и Министерство культуры подготовили рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в кинотеатрах. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

03:00 Ян сможет вылететь из Таиланда на бой за титул UFC с Алду Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, заявил, что его клиент сможет вылететь из Таиланда, где находится в данный момент, на поединок за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду.

03:00 Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве 24 июня Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня.

03:00 Общее число вылечившихся от коронавируса в России превысило 150 тысяч В России число вылечившихся от коронавирусной инфекции за сутки возросло на 8785, всего за время пандемии выздоровели 150 993 человека.

03:00 Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам. Главе республики внесли представление. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.

03:00 Один человек погиб при стрельбе в ходе беспорядков в Миннеаполисе В результате стрельбы в Миннеаполисе, где после смерти при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда начались беспорядки, погиб один человек.

03:00 Агент Рами опроверг слухи о попытке игрока скрыть серьёзную травму в «Сочи» Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского защитника Адиля Рами, опроверг информацию, согласно которой контракт его клиента с футбольным клубом «Сочи» был расторгнут, так как игрок скрыл серьёзную травму.

03:00 Абдрахманов: Ян пока не подписал контракт на чемпионский бой UFC Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, заявил, что его клиент пока не подписал контракт на поединок за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду.

03:00 За сутки в России скончались 174 пациента с коронавирусом В России за сутки скончались 174 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

03:00 В России за сутки зафиксировали 8371 случай коронавируса По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждён 8371 случай коронавируса.

03:00 «Салават Юлаев» перейдёт на площадку финских размеров в следующем сезоне КХЛ Уфимский «Салават Юлаев» будет играть на площадке финских размеров (60х28 м) с сезона-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 Режим самоизоляции в Хабаровском крае продлён до 10 июня Режим самоизоляции в Хабаровском крае, который был введён из-за пандемии коронавируса, продлён до 10 июня.

03:00 Губернатор Миннесоты назвал шокирующим видео смерти афроамериканца при задержании Губернатор штата Миннесота Тим Вальц прокомментировал смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе.

03:00 Гэтжи рассказал, как намерен действовать в бою с Нурмагомедовым Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи рассказал о своём плане на поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

03:00 RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Телеканал RT провёл новый выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Иск к Путину | Замазали Бродского | «Инсайдер» Соловей.

03:00 Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов в четверг, 28 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Атлетическая комиссия Невады разрешила провести UFC два ближайших турнира Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) одобрила проведение двух турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и двух боксёрских вечеров, которые должны будут состояться в ближайшие две недели.

03:00 Самолёт с россиянами на борту вылетел из Ташкента в Ростов-на-Дону Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, на борту которого находятся 32 россиянина, вылетел из Ташкента в Ростов-на-Дону.

03:00 В России проведено более 9,7 млн тестов на коронавирус В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что всего в России проведено более 9,7 млн тестов на наличие коронавируса.

03:00 Трамп прокомментировал расследование смерти афроамериканца при задержании полицией Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование смерти афроамериканца в ходе задержания полицией в Миннеаполисе, штат Миннесота.

03:00 Экс-президент «Барселоны»: если бы «Реал» был лидером Примеры, то сезон бы досрочно завершили Бывший президент футбольного клуба «Барселоны» Джоан Гаспарт выразил уверенность, что сезон чемпионата Испании был бы досрочно завершён, если бы в нём лидировали не каталонцы, а мадридский «Реал».

03:00 В Москве от коронавируса вылечились ещё 3793 человека Ещё 3793 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся превысило 70 тыс., сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 5839 человек.

03:00 Заболевший коронавирусом глава Тувы попросил лечить его амбулаторно Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, рассказал, что чувствует себя относительно хорошо, и попросил медиков отпустить его на амбулаторное лечение.

03:00 СМИ: «Локомотив» не договорился с «Интером» о продлении аренды Жоау Мариу Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, арендованный у миланского «Интера», покинет российский футбольный клуб.

03:00 В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.

03:00 Тренер следующего соперника Яна в UFC заболел коронавирусом Андре Педернейрас, тренер бразильского бойца смешанного стиля Жозе Алду, заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

03:00 СМИ: «Сочи» аннулировал контракт Рами, футболист пытался скрыть серьёзную травму Стали известны причины аннулирования контракта футбольного клуба «Сочи» с защитником Адилем Рами.

03:00 Прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» в Германию вновь прекращена Мощности газопровода «Ямал — Европа» не были забронированы на четверг, 28 мая, транзит снова прекращён. Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов Германии и Польши.

03:00 Поединок Яна и Алду за титул UFC должен пройти в июле на «Бойцовском острове» Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, заявил, что бой его клиента за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду должен состояться в июле на «Бойцовском острове».

03:00 Режим самоизоляции в ХМАО продлён до 15 июня Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила о продлении ещё на две недели режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.