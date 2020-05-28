Telegraph: королева разрешила Джонсону заниматься спортом на территории дворца — из соображений безопасности

Королева Елизавета II позволила премьеру Британии Борису Джонсону заниматься спортом на территории Букингемского дворца, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, она пошла на этот шаг из соображений безопасности, поскольку у главы британского правительства есть привычка бегать на публике.
Британская королева Елизавета II разрешила премьер-министру Борису Джонсону заниматься спортом на территории Букингемского дворца, пишет The Daily Telegraph. Как поясняет издание, такая возможность ему предоставлена из соображений безопасности, в частности из-за привычки премьера бегать в общественных местах.
Джонсона, который продолжает восстанавливаться после перенесённого коронавируса, сфотографировали, когда он подъезжал на бронированном автомобиле Range Rover к боковому въезду на территорию дворца. А на Даунинг-стрит он вернулся в красной футболке, синих шортах и кроссовках.
Как отмечает издание, на территории Букингемского дворца, помимо большого сада, есть также теннисный корт. Джонсон — известный фанат этого вида спорта.
Источник из окружения королевы подтвердил, что британскому премьеру разрешили использовать сад для занятий спортом, добавив, что Елизавета II и раньше «время от времени» предоставляла такую же возможность предшественникам Джонсона.
Сама британская королева вместе с герцогом Эдинбургским в настоящее время из-за коронавируса живут в самоизоляции в Виндзорском замке, отмечается в статье.
Джонсон, который уже вернулся к работе, оправившись от серьёзного случая COVID-19, регулярно занимался спортом в общественных местах, где к нему подходили британские граждане.
Так, недавно премьер был замечен на территории Ламбетского дворца, где с разрешения архиепископа Кентерберийского он бегал со своей собакой. А буквально на днях его сфотографировали в обычной спортивной одежде в сопровождении как минимум одного человека — женщины в тренировочном костюме, говорится в статье.
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