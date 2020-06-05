Guardian: немецкий посол призвал Британию избрать более реалистичный подход в переговорах с ЕС

Британии следует поступиться частью своего суверенитета для обеспечения свободной торговли с Евросоюзом, — об этом, как пишет The Guardian, заявил посол Германии в Брюсселе Михаэль Клаус, выступая на мероприятии, организованном аналитическим центром European Policy Centre.

Дипломат также добавил, что европейские лидеры вмешаются в переговоры этой осенью, чтобы попытаться заключить с Лондоном «компромиссную сделку» уже на саммите 15 октября. По его словам, пока в переговорах между ЕС и Британией «нет реального прогресса».

«Возможно ли эта сделка? Разумеется, да, — подчеркнул Клаус. — Но, по-моему, это также означает, что Британии необходимо избрать более реалистичный подход. Короче говоря, я считаю, что нельзя обладать полным суверенитетом и в то же самое время иметь полный доступ к внутреннему рынку (ЕС. — ИноТВ). Поэтому мы ожидаем, что данный вопрос о брексите привлечёт к себе внимание со стороны многих или большинства политиков в сентябре и октябре».

Сигнал о том, что 27 лидеров стран-членов ЕС готовы сосредоточить своё внимание на зашедшие в тупик переговоры, станет подспорьем для британского правительства, официальные лица которого настаивают на необходимости «перезагрузки» позиции главного переговорщика со стороны Евросоюза Мишеля Барнье.

Как напоминает The Guardian, пока обе стороны не могут договорится по ряду вопросов: например, о доступе европейских рыболовецких судов в британские воды, а также о том, стоит ли Лондону в обмен на беспошлинную торговлю с ЕС соглашаться на соблюдение общих экологических, социальных и трудовых стандартов.