DM: главный переговорщик ЕС по брекситу заявил об отсутствии значимого прогресса в переговорах с Британией

Главный переговорщик ЕС по вопросам брексита Мишель Барнье обвинил Британию в том, что та пытается отказаться от ранее озвученных намерений, пишет Daily Mail. Он также заявил об отсутствии значимого прогресса в переговорах между Лондоном и Брюсселем по торговой сделке.
Главный переговорщик ЕС по вопросам брексита Мишель Барнье, выступая в Брюсселе, заявил об отсутствии «значимых областей прогресса» в переговорах по заключению торговой сделки между Евросоюзом и Британией, пишет Daily Mail.
Барнье также обвинил Лондон в том, что тот пытается отказаться от ранее озвученных намерений. В частности, он посетовал на то, что британская сторона постоянно пытается «дистанцироваться» от политической декларации, согласованной с Борисом Джонсоном.
«Во всех областях Великобритания продолжает отказываться от обязательств, взятых на себя в политической декларации, в том числе по вопросу рыболовства, — указал он. — Мы не можем принять и не примем этот отход от политической декларации».
По его словам, по ключевому вопросу о рыбном промысле европейских судов в британских водах Лондон «не продемонстрировал истинного желания» изучать компромиссные варианты.
Барнье также добавил, что обе стороны «очень далеки» от достижения договорённостей по равноправному партнёрству, ядерной безопасности, борьбе с отмыванием денег и финансированию контртеррористической деятельности.
Главный переговорщик ЕС по вопросам брексита при этом подчеркнул, что для Великобритании всё ещё существует возможность до конца июня попытаться продлить текущий переходный период, завершающийся 31 декабря этого года. По его словам, таким образом стороны могли бы получить больше времени для обсуждения, однако премьер-министр Борис Джонсон уже пообещал не продлевать переходный период.
Британский коллега Мишеля Барнье Дэвид Фрост, в свою очередь, заявил: «Прогресс остаётся ограниченным, но наши переговоры были позитивными по тону. Переговоры будут продолжены, и мы по-прежнему настроены на успешный исход».
Президент России Владимир Путин расширил перечень госорганов, на транспортные средства которых могут быть установлены устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, включив в него Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
В Зиминском районе Иркутской области произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли четверо детей и их отец, а также пострадала мать несовершеннолетних. Об этом сообщила мэр района Наталья Никитина.
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Главарь террористической группировки «Аль-Каида в Исламском Магрибе»* Абдельмалек Друкдаль ликвидирован в Мали в ходе спецоперации французских вооружённых сил и их союзников, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
Региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области принял решение о переходе на второй этап смягчения мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал высказывание форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.
Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийской провинции Алеппо.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда можно будет делать следующие шаги по снятию ограничений в столице. Он допустил, что «на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьёзные продвижения вперёд».