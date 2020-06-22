Independent: на волне COVID-19 и антирасистских протестов британская полиция ожидает «лето недовольства»

В Великобритании антирасистские протесты, контрдемонстрации ультраправых, выступления противников брексита и экономический кризис могут привести к «лету недовольства» в этом году, считает председатель Ассоциации старших полицейских офицеров Пол Гриффитс. В интервью The Independent он подчеркнул, что право на протест является неотъемлемой частью правового государства, а полиция видит свою задачу в обеспечении правопорядка во время демонстраций.

Великобритания может столкнуться с «летом недовольства», которому способствуют протесты движения «Жизнь темнокожих имеет значение» (Black Lives Matter), ответная реакция ультраправых, коронавирусный карантин, брексит и тяжёлый экономический кризис, рассказал The Independent председатель Ассоциации старших полицейских офицеров (PSA) Пол Гриффитс.

Гриффитс предупредил, что сейчас в стране накопилось множество проблем, по которым нет единого мнения, и это может привести к постоянным акциям протеста. Эту напряжённую ситуацию, по его словам, обострило «беспокойство» по поводу коронавирусных ограничений на собрания и досуг, а месяцы карантина могли усугубить проблемы с психическим здоровьем. «Существует множество факторов, но я убеждён, что нас ждёт лето недовольства», — считает глава PSA.

Он подчеркнул, что с ослаблением запретов и изменением отпускных условий существует риск того, что у населения начнутся экономические проблемы, то иногда может спровоцировать протесты. Кроме того, снова могут вспыхнуть выступления против брексита, а также демонстрации ультраправых против движения Black Lives Matter. По мнению Гриффитса, сейчас настало время, когда все эти факторы в совокупности с социальными несправедливостями и расовой дискриминацией могут провоцировать дальнейшие проблемы.

В статье отмечается, что пока правительству удалось избежать серьёзных беспорядков, однако уже случались стычки между протестующими меньшинствами и полицией во время антирасистских протестов и контрдемонстраций защитников статуй. По данным сил правопорядка, со времени убийства Джорджа Флойда более 220 тыс. человек приняли участие в манифестациях, а сотни из них были арестованы. Издание предполагает, что протесты продолжатся, несмотря на призывы министров и полиции. При этом правительство отказалось от попытки прекратить или подавить демонстрации, хотя коронавирусные правила запрещают собираться группами больше шести человек.

Пол Гриффитс заявил в интервью британской газете, что офицеры полиции «постоянно держат в уме тот факт, что на любые их действия есть обратная и контрреакция». По его словам, настроение толпы может быстро измениться, и вмешательство или бездеятельность полиции может привести к проблемам. «Люди захотят высказать своё мнение, поэтому если бы протесты запретили, они могли бы всё равно на них выйти, — считает Гриффитс, — поэтому лучше вмешиваться и помогать во время протестов».

Председатель Ассоциации старших полицейских офицеров предполагает, что массовость демонстраций объясняется рекордной чередой сухих и солнечных дней, а также тем фактом, что из-за коронавируса у людей появилось больше свободного времени. При этом собеседник The Independent подчеркнул, что волнующие общество вопросы действительно требуют решений, а право на протест является фундаментальной частью либеральной демократии.