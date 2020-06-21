Stern: глава МИД Великобритании подвергся критике за «неуважение» к преклонению колен на демонстрациях против расизма

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подвергся критике за свои слова про символическое преклонение колен, используемое на демонстрациях против расизма, дискриминации и полицейского насилия по всему миру, пишет Der Stern. Рааб предположил, что демонстранты позаимствовали этот жест из сериала «Игра престолов». Представители оппозиции расценили слова политика как неуважительные и потребовали от него извинений.

После смерти Джорджа Флойда, по всему миру прокатилась волна демонстраций против расизма, дискриминаций и полицейского насилия, пишет Der Stern. В ходе демонстраций Black Lives Matter, особенно часто можно было увидеть особый жест: преклонение колена, зачастую, вместе с вытянутой вверх рукой со сжатым кулаком.

Недавно по поводу этого жеста высказался британский министр иностранных дел Доминик Рааб, чем спровоцировал обильную критику в свой адрес, сообщает издание. В своём интервью для Talkradio Рааб предположил, что жест с преклонением колена был позаимствован из сериала «Игра престолов».

Как пишет Der Stern, в сериале персонажи преклоняют колено для того, чтобы признать власть короля и продемонстрировать свою верность. Сам Рааб заявил, что не воспринимает жест в качестве «эмансипационного»: «при этом я знаю, что многие придерживаются иного мнения. Это индивидуальное решение каждого». На вопрос о том, преклонил бы он сам колено в качестве протеста против расизма, Рааб ответил, что совершил бы такой жест только для двух человек: королевы и своей жены.

Слова Рааба о происхождении жеста были восприняты в качестве неуважительных, пишет издание. Представители оппозиции потребовали от политика извинений. Позднее, Рааб написал у себя в Twitter, что всецело уважает движение Black Lives Matter, а также уважает право людей, выражать свою позицию с помощью преклонения колен.

Между тем, традиция преклонять колено в качестве протеста имеет долгую историю, отмечает Der Stern. К примеру, в 60-е годы этот жест использовал Мартин Лютер Кинг, призывая наделить чернокожее население избирательными правами.