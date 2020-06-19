Le Figaro: за популярным лозунгом Black Lives Matter скрывается экстремистское движение

Большинство американцев поддерживают движение Black Lives Matter (BLM), которое борется против произвола полиции в отношении темнокожего населения страны, однако сама организация с самого начала считалась радикальной, рассказывает Le Figaro. Её основной лозунг поддержали влиятельные либеральные круги, а благодаря деятельности BLM во многих городах расформировали органы правопорядка или лишили их финансирования, что в будущем может привести к катастрофе в афроамериканских кварталах.

За исключение небольшой группы стопроцентных расистов большинство американцев, несомненно, без колебаний примкнут к движению Black Lives Matter — это подтверждает праведное возмущение населения после смерти Джорджа Флойда, пишет Le Figaro. Сотни тысяч людей из разных городов Соединённых Штатов скандировали «Жизни чёрных важны», призывая прекратить произвол полиции и возможные расистские предрассудки. Как считает издание, эти обсуждения являются обоснованными и необходимыми для страны, где всё ещё свежи воспоминания о расистском прошлом, а полиция применяет насилие и ежегодно несёт ответственность за тысячу смертей.

Однако автор статьи выражает сомнение в том, что американцы готовы признать реальные проблемы в жизни афроамериканцев, чтобы прекратить порочный круг бедности, насилия и семейных неурядиц. Эти проблемы тянут большую часть этой группы на социальное дно, что приводит к частым столкновениям (порой смертельным) с полицией. Влиятельные либеральные круги, которые занимают доминирующее положение в обсуждении расовых вопросов, поспешно встали на сторону движения Black Lives Matter (BLM), чья программа намного более революционная и нигилистическая, чем кажется по его названию. Со времени своего зарождения в 2013 году эта организация была крайне радикальной и смешивала в своей доктрине неомарксизм с антиполицейским экстремизмом. Один за другим демократические города с подачи BLM объявляли о расформировании или прекращении финансирования сил правопорядка, при этом нападая на «белые привилегии» и призывая избавиться от пережитков «расистского» прошлого. В результате некоторые отцы-основатели американского государства — Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и даже Авраам Линкольн — подверглись суровой критике американскими Робеспьерами, а темнокожий писатель Чарльз Лав назвал их «лжепророками».

Французская газета ссылается на мнение экспертов о том, что такое революционное поветрие будет иметь катастрофические последствия для афроамериканских кварталов, где для сдерживания процветающей преступности необходимо присутствие полиции. По данным за 2018 год, в Соединённых Штатах погибло 7400 темнокожих американцев, из которых 90% были убиты согражданами из той же этнической группы. «Однако говорить о культуре насилия в чёрных гетто — это табу», — возмущается независимый исследователь Питер Москос. Он приветствует решение кандидата Джо Байдена не поддерживать проект демократической партии о роспуске полиции. Однако часть населения видит в бывшем вице-президенте слишком слабую защиту от назревающей экстремистской угрозы. Обозревательница Le Figaro предполагает, что это может дать шанс Трампу, который сейчас находится в тяжёлой ситуации.