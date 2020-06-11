CBS: Трамп отверг идею переименовать базы, названные в честь лидеров Конфедерации

В Америке на фоне протестов против расизма растёт движение за переименование военных объектов, которые носят имена генералов Юга. Министр армии США согласился подумать о решении этой проблемы, но глава Белого дома исключил даже саму возможность рассмотреть изменение названий этих «великолепных и легендарных» баз, передаёт CBS News.

Кроме того, набирает популярность движение за переименование десяти армейских баз, названных в честь генералов Конфедерации. Министр Армии США заявляет, что готов обсудить этот вопрос, но главнокомандующий с ним не согласен.

Президент Трамп написал в Twitter: «Моя администрация не будет рассматривать даже возможность переименования этих великолепных и легендарных военных объектов». С репортажем корреспондент CBS News Дэвид Мартин.

Дело не только в статуях генералам Конфедерации, но и в базах, которые названы в их честь. Как написал отставной генерал Дэвид Петреус: «Ирония того, что военная подготовка происходит на базах, которые носят имена тех, кто восстал с оружием против США и боролся за право превращать других в рабов, очевидна для любого, кто обращает на это внимание».

Отставной генерал-майор Дана Питтард обращал на это внимание всю свою карьеру.

ДАНА ПИТТАРД, генерал-майор в отставке: Мне всегда казалось странным и, более того, оскорбительным, что у нас есть такие места, как «Форт Худ», «Форт Брегг», «Форт Беннинг», которые были названы в честь генералов-конфедератов, предавших нашу страну.

Всего речь идёт о десяти базах. Крупнейшая из них носит имя Брекстона Брегга…

ДАНА ПИТТАРД: … который даже не был хорошим генералом Конфедерации. К чему нам называть базу в честь такого человека?

ДЭВИД МАРТИН, корреспондент CBS News: Разве профессиональные качества генерала имеют какое-то значение?

ДАНА ПИТТАРД: Эти десять генералов воевали против армии Соединённых Штатов, убивали американских солдат. Нет никакой разницы в том, насколько хорошо они выполняли свои обязанности.

По словам Питтарда, таких выдающихся генералов, как Роберт Ли, необходимо изучать, но не чествовать.

Дэвид Мартин, CBS News, Вашингтон.

Дата выхода в эфир 10 июня 2020 года.