Deutschlandfunk: чтобы победить расизм, США нужна смена общественного менталитета

Расизм в США — это больше, чем полицейское насилие, отмечает корреспондент Deutschlandfunk в Вашингтоне Тило Кёслер. По его мнению, проблема также проявляется в неравных зарплатах, жалких жилищных условиях, недостаточном доступе к системе здравоохранения и социальным услугам. Чтобы действительно что-то изменить, стране необходима не только реформа полиции, но и глубокие преобразования в общественном менталитете, убеждён немецкий журналист.

Расизм в США — это не только полицейское насилие, пишет Deutschlandfunk. Это также недостаточный доступ к системе здравоохранения, образования и социальным услугам. Чтобы в стране что-то изменилось, необходимо заняться решением и таких проблем, как неравные зарплаты и ужасные условия жизни.

Последние слова Джорджа Флойда — «Я не могу дышать» — стали эмблемой протестного движения, направленного против полицейского насилия и произвола правосудия, но за этим стоит «моральная бездна вездесущего расизма», отмечает корреспондент Deutschlandfunk в Вашингтоне Тило Кёслер. По его мнению, американское общество сейчас так же возмущено, как во времена гражданского движения 60-х годов прошлого столетия.

Широкую общественную коалицию объединило твёрдое намерение положить конец мучительной обыденности полицейского насилия, отмечает журналист издания. Это протест против расизма в повседневной жизни и, что ещё хуже, «системного расизма» на уровне государственных институтов, подчёркивает Кёслер.

Жёсткие насильственные методы полиции долгое время оставались скрытыми, продолжает он. Только такие видео со смартфонов, как те, на которых запечатлена смерть Джорджа Флойда, всё яснее дают широкой общественности понять, какой чудовищный режим распространился на улицах больших городов, уверяет корреспондент Deutschlandfunk. По его словам, у американского полицейского теперь не приветливое лицо «копа, живущего по соседству» — теперь это вооружённый боец против всех возможных преступлений, которого не натренировали на смягчение конфликтов и спасение человеческих жизней, а «выдрессировали для вооружённой уличной борьбы человека с человеком».

Теперь необходимы реформы для того, чтобы положить конец ужасным насильственным методам и ограничить правовую защиту для скорых на применение силы полицейских, продолжает журналист. Уже обсуждаются урезания бюджета полицейских участков. Вместо этого деньги предлагают направить в социальные учреждения и организации по оказанию помощи населению. Социальные службы в США на коммунальном уровне, по большей части, прекратили существование.

Однако пока ничего в этой сфере не предпринимается, подчёркивает Кёслер. Насколько глубоко расизм укоренился в ДНК США, в эти дни особенно ярко видно по поведению президента. Вместо того чтобы проявить участие и назвать причины и последствия дискриминации и социальной неприязни, Дональд Трамп и его министр юстиции отрицают наличие «структурного расизма» в американской повседневной жизни.

При этом на самом деле Америке необходимо намного больше, чем масштабная реформа системы правосудия и работы полиции, убеждён немецкий журналист. США необходимы основополагающие перемены в культуре, изменение общественного менталитета в обращении с меньшинствами. В стране никогда не признавалась чудовищная несправедливость в отношении афроамериканцев. Никогда не было извинений за самосудные расправы и полицейский произвол — и серьёзных инициатив по примирению.

Расизм в США — это не только полицейское насилие. Это ущемление в правах в повседневной жизни, ставшее обыденностью неравенство. «Расизм в США — это недостаточный доступ к системе здравоохранения и воспитания, социальным услугам. Это неравные зарплаты, отсутствие шансов подняться и жалкие жилищные условия», — перечисляет автор статьи.

Джо Байден назвал гибель Джорджа Флойда сигналом к пробуждению для всего общества. Время покажет, действительно ли нынешние события отметят конец равнодушию или даже настоящему преобразованию общественного мышления, заключает корреспондент Deutschlandfunk Тило Кёслер.