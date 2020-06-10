Французский политик: во Франции теория «белых привилегий» не просто нелепа, но и опасна

Член Социалистической партии Франции Корин Нарассигин на страницах Le Monde объясняет, что, как чернокожая женщина, выступает против применения во Франции американской теории «белых привилегий» в качестве инструмента борьбы с расизмом. По словам политика, во Франции борьба с привилегиями исторически понимается как борьба с имущественным неравенством. А попытки возложить вину на белое население в целом лишь вносят раскол в общество и играют на руку крайне правым, считает автор.

«Я чернокожая женщина, и я против белых привилегий», — так начинает свою статью в Le Monde национальный секретарь по координации Социалистической партии Франции Корин Нарассигин. Однако, как поясняет автор, она выступает против самого понятия «белых привилегий», а тем более переноса этой концепции на французскую почву.

Как напоминает политик, идея «белых привилегий» подразумевает, что некоторые люди имеют привилегированный статус в силу цвета их кожи. Дискуссии по этому поводу всё чаще ведутся во Франции и становятся ещё более напряжёнными на фоне протестов против расистских преступлений, последовавших за убийством Джорджа Флойда в США.

При этом сравнения картины, наблюдаемой в США, с ситуацией во Франции часто выглядят карикатурными, поскольку игнорируют различия между двумя странами и их влияние на политический, экономический, социальный и культурный контекст. Так, понятие «белых привилегий» появилось в сфере американских социальных наук и стало инструментом борьбы с расизмом и расовой сегрегацией во время движений за гражданские права в 1950-х и 1960-х годах, когда белым гражданам действительно предоставлялись исключительные права. С тех пор это понятие осталось в лексиконе борцов с расизмом.

Тем временем, во Франции борьба с привилегиями понимается как борьба с неравенством имущественного, экономического и социального характера. «Это наследие французской революции», — подчёркивает обозреватель. Таким образом, импорт во Францию словосочетания «белые привилегии» — означает желание «накрыть» историю Франции историей США, не уважая при этом ни одну, ни другую, и создать «историческую бессмыслицу», убеждена Нариссигин. Во Французском контексте говорить о том, что борьба с расизмом — это борьба против статусности белых людей, не просто нелепо, но и опасно, предупреждает автор.

Использовать понятие «белых привилегий» во имя борьбы с расизмом — значит сделать «огромный подарок» крайне правым, подпитывающих страхи экономически незащищённого белого населения, совершенно не чувствующего себя привилегированным. «Это облегчит задачу всем тем, кто использует социальную нищету в качестве орудия расистской пропаганды», — подчёркивает политик.

Кроме того, использовать понятие «белых привилегий» во имя борьбы с расизмом — значит доказать правоту тем, кто жалуется на «расизм против белых», который на самом деле является «ещё одной ложной концепцией в дискуссиях об идентичности».

Хотя расизм — часть французской реальности и проходит через все социальные классы и слои французского общества, представляя собой глубокую несправедливость по отношению к его жертвам, понимать его через призму «белых привилегий» — значит «вывернуть проблему наизнанку», считает обозреватель. «Мы не избавимся от расизма, пытаясь индивидуально и коллективно возложить вину на белых», — подчёркивает автор, называя бессмыслицей попытку части левых сил бороться с расизмом в группах, где запрещено смешение рас.

Политик называет такой подход контрпродуктивным, во-первых, потому что «нельзя продвигать дело этнических меньшинств без поддержки «белого большинства», а во-вторых, поскольку он противоречит смыслу французской истории и «реальности нашей коллективной борьбы за человеческий прогресс» на протяжении последнего столетия.

При этом Нарссигин не утверждает, что осуждаемый ей подход обречён на провал, и предполагает, что пропагандисты теории «белых привилегий» и противники смешения рас в рядах участников борьбы с расизмом, хорошо знают, что делают: «они хотят подтолкнуть республику к столкновению идентичностей и сепаратизму».

Упрекая левых политиков в бездействии, автор статьи призывает их «проснуться». «Нарастание напряжённости» между общинной и националистической идентичностью разрушает общество. Мы должны заново создать республиканскую сплочённость», — настаивает автор. Для этого она предлагает взглянуть в лицо реальности системной дискриминации во Франции и вновь присвоить себе понятие «идентичности», от которого отказались крайне правые.

«Давайте бороться с расизмом повсюду и неустанно, используя правильные слова и исходя из наших ценностей. Республика — это уважение к достоинству всех людей», — призывает обозреватель в заключение.