Le Monde: «реальность немного сложнее» — протесты в США не стоит объяснять финансовыми проблемами афроамериканцев

Хотя многие склонны связывать протесты в США с экономическими последствиями пандемии коронавируса для афроамериканцев, на деле ситуация не так однозначна, пишет Le Monde. По словам издания, чернокожее население Америки пострадало от безработицы не так сильно, как латиноамериканское, и к тому же получило значительную поддержку от государства. При этом именно чернокожие сильнее всего пострадали от вируса физически, подчёркивает издание.

Хотя многие вскоре, вероятно, проведут связь между насилием на расовой почве и социальной несправедливостью по отношению к афроамериканцам в США, учитывая, что из-за пандемии Covid-19 работу потеряли более 40 млн американцев, в реальности дела обстоят несколько сложнее, пишет Le Monde. В 2018 году средний ежегодный доход чернокожих американцев составлял $41,5 тыс. против $51,4 тыс. для латиноамериканцев, $68 тыс. для белых и 87 тыс. для азиатов. Однако последнее развитие событий было скорее благоприятным для афроамериканцев — среди этой группы населения до начала кризиса безработица была самой низкой. По данным Федеральной резервной системы США, доля афроамериканских семей, утверждающих, что их финансовое положение благополучно, выросла в 2013—2019 годах с 53% до 65%.

В то же время главными жертвами кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, априори являются латиноамериканцы, подчёркивает издание. Согласно опросу, проведённому в конце апреля — начале мая для The Washinton Post, 20% из них заявили, что они потеряли работу в конце апреля, по сравнению с 16% афроамериканцев и 11% белых. Как поясняет газета, это объясняется тем, что латиноамериканцы составляли подавляющее большинство работников в наиболее пострадавших от кризиса сферах, таких как строительство и ресторанный бизнес.

Если афроамериканцы пострадали от закрытия автомобильных заводов и сокращения рабочих мест в сфере образования и здравоохранения, их широкая представленность на государственной службе (где чернокожие составляют 17% от общего штата сотрудников) обеспечила им более надёжную защиту от потери работы, чем латиноамериканцам и белым американцам.

Кроме того, чернокожие американцы получили значительную социальную помощь: по $1200 на человека (плюс $500 на каждого ребёнка) от налоговых органов, а также федеральное пособие по безработице в размере $2400, которое будет выплачиваться до конца июля. Как отмечает Le Monde, благодаря массированной господдержке, средние доходы американцев в апреле парадоксальным образом выросли на 10,5%, а в отсутствие возможностей для потребления процент сбережений домохозяйств даже взлетел в марте с 12,7% до 33%.

Хотя многие безработные так и не получили пособия из-за бесконечных очередей и сбоев в работе системы, 26% потерявших работу афроамериканцев заявили, что смогли воспользоваться помощью. Хотя этот показатель меньше, чем у белого населения (32%), это больше, чем процент латиноамериканцев, получивших соцподдержку (21%). Последние находятся в особо неблагоприятных условиях, так как часто не имеют легального статуса (всего таких около 7 млн), а значит, не могут претендовать на беспрецедентные меры господдержки.

Тем не менее недавние изменения не решили полностью проблему шаткого положения афроамериканцев, которые особенно сильно пострадали от финансового кризиса 2008 года, отмечает Le Monde. До сих пор всего 48% из них являются собственниками жилья против 71% белых, а стоимость их имущества, хотя и удвоилась с 1983-го по 2016 год, всё ещё не превышает размера шестимесячного дохода, то есть $17,6 тыс. В то же время стоимость имущества белых граждан увеличилась до $171 тыс.

Наконец, чернокожие американцы, безусловно, сильнее всех в США пострадали от коронавируса: в Нью-Йорке 28% всех умерших от Covid-19 были афроамериканцами, составляющими 22% населения. В некоторых городах Среднего Запада, как в Милуоки, эта диспропорция ещё заметнее. Там 70% умерших от вируса были чернокожими, хотя они составляют лишь четверть населения города.

В апреле Центр по контролю и профилактике заболеваний США посетовал, что треть госпитализированных с Covid-19 являются афроамериканцами. А по данным опроса, проведённого 2 июня, 28% чернокожих знают кого-то, кто скончался от коронавируса против 11% белых. Логично, что три четверти афроамериканцев считают, что пандемия больше ударила по людям с тёмным цветом кожи (такого же мнения придерживается 31% белых), а 70% обвиняют правительство в предвзятом отношении к определённым этническим группам.

Есть ясное объяснение того, почему афроамериканцы сильнее пострадали от пандемии, отмечает газета. Во-первых, они часто выполняют жизненно важную работу, контактируя с потенциальными больными. Кроме того, у них меньше шансов получить отпуск по болезни, что побуждает их общаться с коллегами, даже будучи носителями вируса, и распространять его. У чернокожих в два раза меньше шансов, чем у белых, получить медицинскую страховку. Наконец, они часто живут в тесных домах, где под одной крышей собираются три поколения.