Focus Online: в ЕС опасаются, что Джонсон намеренно подрывает переговоры по брекситу

Несмотря на длительный переговорный процесс, опасность «жёсткого» брексита по-прежнему существует, пишет Focus Online. В Брюсселе возникают подозрения, что Борис Джонсон намеренно избирает линию срыва переговоров, чтобы затем списать экономические трудности «жёсткого» брексита на пандемию. Между тем, отсутствие сделки сильнее ударит именно по Великобритании, отмечает издание: доля британского экспорта в ЕС значительно выше доли европейского экспорта в Великобританию.

После четырёх раундов переговоров между ЕС и Великобританией, опасность «жёсткого» брексита по-прежнему не устранена, пишет Focus Online.

Позиция Лондона воспринимается в Брюсселе как «негибкая» и «идеологизировання», отмечает издание. Кроме того, в ЕС подозревают, что Борис Джонсон избирает линию на «жёсткий» брексит, а затем спишет его экономические последствия на пандемию. Как пишет Focus Online, трудно по-другому объяснить факт затягивания переговоров.

Основными камнями преткновения в переговорных процессах являются вопрос о рыбной ловле, стандарты ЕС о госпомощи, права трудящихся, климатические вопросы, а также сотрудничество полиции и судебных органов, пишет издание. Кроме того, Великобритания не хочет оставаться под юрисдикцией Европейского суда.

Недовольство Брюсселя также обусловлено тем, что британское правительство, судя по всему, старается дистанцироваться от собственного политического заявления, бывшего основой запланированной в прошлом году сделки по брекситу, пишет Focus Online. «Постепенно появляется ощущение того, что британская сторона стремится к подрыву переговорного процесса», — приводит издание слова депутата Европарламента Маркуса Фербера.

При этом издание отмечает, что отсутствие сделки сильнее ударит по Великобритании: 50% британского экспорта приходится на страны ЕС, при том, что для ЕС аналогичный показатель составляет лишь 10%.

В качестве, возможно, последней попытки достичь соглашения, главный переговорщик по брекситу от ЕС Мишель Барнье предложил ускоренный план переговоров, сообщает Focus Online. Согласно ему, соглашение должно быть составлено к осени, потому что затем ему потребуется одобрение в парламенте.