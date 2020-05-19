Bloomberg: ЕС ожидает, что в переговорах по торговой сделке у Британии не будет иного выбора, кроме как капитулировать

Евросоюз делает ставку на то, что британский премьер Борис Джонсон настолько сильно желает подписать торговую сделку с Брюсселем, что он ради этого соглашения пойдёт на компромисс, пишет Bloomberg.

В преддверии намеченного на июнь ключевого саммита двусторонние переговоры между Лондоном и ЕС зашли в тупик, а шансы на заключение сделки ничтожны. При этом официальные лица Евросоюза заявляют, что у них нет оснований менять свой курс в этом вопросе.

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье уже предупредил о том, что пока подписание соглашения, скорее всего, невозможно. По словам экспертов, этот комментарий прозвучал не только для того, чтобы оказать давление на Британию, но и для того, чтобы просигнализировать о неминуемом провале грядущих переговоров.

«Чтобы добиться прогресса в этих переговорах — если Соединённое Королевство всё ещё намерено заключить сделку с ЕС, — Британия должна быть более реалистичной, — сказал Барнье. — Она должна будет изменить стратегию».

Официальные лица ЕС знают, что это трудновыполнимая просьба для правительства, возглавляемого группой политиков, не только поддержавших брексит, но и считающих, что предшественница Джонсона, Тереза Мэй, пошла на слишком большие уступки в переговорах по выходу страны из Евросоюза.

Однако в блоке всё ещё убеждены: чем ближе Великобритания к концу переходного периода, завершающегося 31 декабря, тем больше шансов на то, что Лондон пойдёт на попятный.

Эта игра будет непростой. Более того, Великобритания ожидает, что ЕС первым согласится на уступки. Так, член британского правительства Майкл Гоув призвал Европейский союз «продемонстрировать лишь немного своей легендарной гибкости» на переговорах.

Евросоюз настаивает на том, что из-за размеров британской экономики и близости королевства к ЕС Лондон должен согласиться на определённые условия, например, взять на себя обязательство соблюдать различные европейские стандарты в таких областях, как права трудящихся, окружающая среда и господдержка.

Великобритания отвергла эти «равные условия игры», заявив, что они не соответствуют её новому положению независимого государства. Но ЕС ожидает, что у Британии, если та хочет достичь соглашения, не будет иного выбора, кроме как капитулировать.

Лондон, в свою очередь, требует от Брюсселя предварительного соглашения о доступе рыболовных судов ЕС к британским водам. Как поясняет издание, Евросоюз стремится достичь определённого статус-кво, в рамках которого морские воды вокруг Великобритании будут поделены между европейскими странами.