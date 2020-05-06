Вице-президент Еврокомиссии: единый рынок ЕС спас Великобританию от нехватки продуктов

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что в случае выхода Великобритании из единого рынка и таможенного союза ЕС страна столкнулась бы с проблемами с поставками продовольствия в условиях пандемии, сообщает The Independent. Как отмечает издание, в настоящий момент страна поддерживает достаточные запасы товаров.
Британские магазины столкнулись бы с нехваткой продовольствия во время пандемии, если бы не единый рынок ЕС, передаёт The Independent со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Евросоюза.
Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Великобритании «повезло» не выйти из общеевропейского рынка в разгар распространения коронавируса. По его словам, лишь тесные экономические связи единого рынка позволили супермаркетам не опустеть «в столь сложные времена», и ситуация в стране оказалась бы много хуже, если бы не переходный период.
«Мне кажется, Соединённому Королевству очень повезло, что оно проходит через пандемию с уверенностью в том, что оно является частью единого рынка. Не хочу думать, что бы случилось, если бы в Великобритании разразился кризис, когда страна была бы вне единого рынка, что подразумевал жёсткий брексит», — приводит издание слова Схинаса.
Тем не менее, продовольствие продолжает поступать в страну, что «происходит именно потому, что это гарантирует единый рынок».
По мнению политика, выход Великобритании из единого рынка и таможенного союза поставит британские предприятия в условия схожие с ситуацией выхода из Европейского союза без сделки.
Несмотря на то что в начале кризиса в супермаркетах не хватало основных товаров, в том числе яиц, муки и туалетной бумаги, с тех пор проблемы с нехваткой товаров удалось решить, и запасы пришли в норму, пишет The Independent.
В Китае назвали абсурдными и смешными утверждения о том, что Пекин скрывал информацию о вспышке коронавируса. С соответствующим заявлением выступил постпред КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй.
Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировал скандал вокруг сына прославленного спортсмена Александра.
Хороший сон в значительной степени помогает бороться со стрессом, это актуально в том числе в период пандемии, рассказал специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.
Нарушение самоизоляции в Крыму в майские праздники приведёт к росту числа заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
Участие премьер-министра Михаила Мишустина в совещании в видеоформате с российским лидером Владимиром Путиным по реализации решений по борьбе с коронавирусом не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Число регионов, где насчитывается уже более 1 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось ещё на два, к ним добавились Республика Ингушетия и Владимирская область. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал идею разрешить членам садоводческих товариществ проводить собрания в форме заочного голосования по ряду вопросов на фоне коронавируса.
Суточный прирост новых случаев выявления коронавируса в среднем по России составляет 7,9%. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного инфекциониста ведомства доктора медицинских наук Елену Малинникову.