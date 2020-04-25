N-TV: ЕС не примет торговое соглашение с Лондоном без договора о рыбной ловле

Великобритания и ЕС возобновили переговоры по поводу оформления их будущих взаимоотношений, однако достичь прогресса им пока не удалось, сообщает немецкий телеканал N-TV. Главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье раскритиковал Лондон за нежелание продлить обсуждения и подчеркнул, что торгового соглашения, к которому стремятся британцы, не будет, если не будет соглашения о рыбной ловле.

После перерыва ЕС и Великобритания снова ведут переговоры по поводу их будущих взаимоотношений, сообщает немецкий телеканал N-TV. Однако глава переговорного процесса со стороны ЕС Мишель Барнье не видит заметного прогресса. Более того, Лондон противится любому продлению переговоров.

Несмотря на пандемию коронавируса, Великобритания не хочет продлевать переговоры с ЕС по поводу оформления их будущих взаимоотношений до конца года. Британское правительство подтвердило, что отклонит любое предлагаемое продление переходного периода. Об этом сообщил Мишель Барнье по завершении недельного раунда переговоров с Лондоном. Это означает, что до конца июня необходимо достичь «настоящего прогресса», чтобы оформить соглашение до конца декабря.

Между тем, по словам Барнье, никакого «ощутимого прогресса» в переговорах не наблюдается. «Я сожалею об этом, и это меня беспокоит», — заявил дипломат. Поставленная перед обеими сторонами цель достичь значимого прогресса до июня к концу этой недели была достигнута лишь частично. Великобритания не должна «отказываться от продления переходной фазы и одновременно с этим тормозить переговоры по важным отраслям», критикует Барнье.

Британское правительство заявило, что твёрдо придерживается цели заключения договорённости «с соглашением о свободной торговли в центре». Однако «в других областях присутствуют основополагающие и значительные расхождения».

Как напоминает немецкий телеканал, Великобритания вышла из ЕС 31 января. На время переходного периода до конца года страна остаётся на внутреннем рынке ЕС и в таможенном союзе. За это время обе стороны особенно активно стремились заключить торговое соглашение. После нескольких недель перерыва из-за кризиса с коронавирусом Брюссель и Лондон в понедельник снова возобновили переговоры, которые в условиях пандемии проходят в формате видеоконференции.

Возможность продления сложных переговоров предусмотрена в договоре о выходе Великобритании из ЕС, отмечает N-TV. Соответственно, возможно продлить их на срок до двух лет, то есть, до конца 2022 года. Однако такое решение должно быть принято уже в конце июня.

По словам Барнье, Великобритания отказалась «серьёзно заняться определённым числом основополагающих пунктов». Он предупредил, что не может быть никакого «амбициозного торгового соглашения», если Великобритания не гарантирует таких же амбициозно честных конкурентных условий. Лондон хочет «много отдельных соглашений», в то время как ЕС предлагает установить единые общие рамки.

Кроме того, не достигнуто никакого прогресса в соглашении о рыбной ловле, которое стороны стремились заключить к июню. По этому поводу Барнье предостерёг: «Не будет никакого торгового соглашения без соглашения о рыбной ловле». Лондон должен уяснить это для себя «кристально ясно», потребовал главный переговорщик от ЕС.

Для достижения прогресса переговоры, ещё два этапа которых должны состояться до июня, должны выйти на другой уровень и достичь «большей динамики», потребовал Барнье. С обеих сторон присутствуют «серьёзные затруднения», однако пока что они преодолимы — но время поджимает, заключает немецкий телеканал N-TV.