Французский экономист: для безответственных южан проблема всегда в ЕС, а не в собственных ошибках

В то время как Евросоюз ищет выход из очередного кризиса, главной проблемой блока по-прежнему остаётся безответственность многих его членов, пишет на страницах Le Figaro экономист и государственный деятель Брюно Аломар. Как отмечает автор, южноевропейские страны привыкли пользоваться преимуществами членства в ЕС и при этом перекладывать на него вину за собственные неудачи. Всем недовольным эксперт советует присмотреться к примеру Великобритании, вынужденной отныне решать свои проблемы в одиночку.

Министры финансов Европейского союза вынуждены были констатировать несогласие в вопросе о мерах преодоления экономического кризиса, напоминает на страницах Le Figaro экономист и государственный деятель Брюно Аломар. Как отмечает автор, «очередной провал» случился на фоне роста опасений, что текущий кризис станет для блока роковым.

Те, кого тревожит состояние Европейского союза, правы, признаёт автор статьи. За последние 15 лет блок накопил немало кризисов. В их числе отказ от принятия конституции и кризис суверенного долга. Некоторые члены союза, такие как Польша и Венгрия, подверглись осуждению за неуважение к европейским ценностям. Многочисленные разногласия обнажили глубокие противоречия между Германией и Францией. Кроме того, европейские структуры никогда не были столь разобщены, а глава Еврокомиссии не избирался со столь небольшим перевесом голосов. Вдобавок, Евросоюз покинула Великобритания.

Однако притом, что никому неизвестно, как именно будут решаться эти вопросы, есть повод опасаться, что ни одно из решений не затронет основную проблему, подтачивающую ЕС, — безответственность его членов, уверен эксперт.

В первую очередь, речь идёт об экономической безответственности, поясняет Аломар. В течение десяти лет принципы, на которых было основано существование евро, неоднократно предавались. Страны юга Европы, в том числе Франция, получили «валютный подарок судьбы», практически ничего не изменив в своей экономической политике. Так, госдолг Италии сегодня превышает 130% ВВП, а задолженность Франции сравнялась по размерам с ВВП страны. И это в то время, как многие страны севера Европы, здравоохранение которых, кстати, сегодня лучше подготовлено к кризису, прилагали усилия, подчёркивает экономист. Хуже того, множество стран ЕС перекладывают ответственность за собственные провалы на Брюссель и евро.

«Как будто сокращение промышленного производства во Франции не было в большей степени результатом наших собственных ошибок (самые высокие в мире налоги на производство, 35-часовая рабочая неделя, неустойчивое регулирование, слабая неценовая конкурентоспособность), чем использования евро, стоимость которого и вправду немного завышена», — негодует специалист. Как будто Франция, тратящая так много средств на здравоохранение, не позволила собственноручно рухнуть больничной отрасли, вот уже несколько месяцев работающей в режиме боевой готовности, продолжает автор.

За экономической безответственностью следует политическая. «Что бы ни делал Европейский союз, этого всегда недостаточно», — замечает Аломар. Иллюстрацией такого подхода стал коронавирусный кризис, когда ЕС стали обвинять в слишком медленной реакции, несмотря на отсутствие у Брюсселя компетенций в вопросах здравоохранения. Политическим лидерам европейских стран нетрудно переложить вину на руководство блока, поскольку граждане плохо представляют себе, в чём именно заключается ответственность ЕС, поясняет эксперт. Кроме того, являясь также членами Европейского совета, представители власти используют свою двойную роль, чтобы уклониться от ответственности, порождая бесконечную путаницу.

Помимо этого, членам ЕС присуща моральная безответственность, уверен автор статьи. Причина разногласий кроется в представлениях о человеке и обществе. На взгляд южноевропейских стран, проект единой Европы исключает сохранение различий в благосостоянии членов. Так, во время кризиса суверенного долга министр иностранных дел Испании посчитал, что решение лежит в «сейфе, охраняемом немецким эгоизмом». Североевропейские страны, напротив, считают, что члены ЕС должны подчиняться единым правилам и нести ответственность самостоятельно. По поводу эгоизма фрау Меркель напомнила, что Европа представляет 10% населения земного шара, обеспечивая 25% мирового ВВП и 50% всех социальных расходов в мире.

«Европейский союз страдает от синдрома безответственности», — подводит итог Аломар. Тем не менее в британском прецеденте он видит «луч надежды». Для британцев с безответственностью отныне покончено. «Они одни в огромном мире и не смогут больше сбрасывать с себя вину за собственные ошибки», — замечает эксперт. Европейские страны, недовольные Брюсселем или единой валютой, могли бы, тщательно всё обдумав, если у них хватит смелости, решить последовать — или не последовать — британскому примеру, предполагает экономист.