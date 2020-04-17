Le Figaro: пандемия коронавируса вернула в Европу границы

Пандемия коронавируса положила конец идее Европы без границ, уверена обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. Как замечает автор, представление о благотворной для всех глобализации начало меняться на континенте ещё в начале 2000-х годов. Сегодня же, когда многие европейские страны закрыли границы из страха распространения вируса, возврат к прежней открытости кажется всё менее вероятным, полагает журналист.

Последняя нить, на которой держалось представление об «идеальной Европе» с открытыми границами, была перерезана коронавирусом, полагает обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. В своём обращении в понедельник Эммануэль Макрон ясно дал понять, что границы с неевропейскими государствами за пределами Шенгенской зоны останутся закрыты «до особого распоряжения» — вероятно, до сентября. «Мир без границ, возникший в результате неолиберальной глобализации, отжил своё», — полагает журналист.

Как замечает автор, после эпохи «блаженной» глобализации, которая, как предполагалось, принесёт всем только пользу, в Европе постепенно возвращается идея границ, и этот процесс начался ещё в начале 2000-х годов. Сначала толчком к нему послужил террористический кризис, начавшийся 11 сентября 2001 года. Затем финансовый кризис 2008 года и навязанный Германией режим жёсткой экономии привели к росту сувереналистских настроений в Европе. Позднее, в 2015 году, миграционный кризис стал причиной глубокого раскола между членами ЕС, открывшими двери беженцам, как Германия, и теми, кто стал устанавливать барьеры, чтобы защитить себя, как Венгрия, или оказался на передовой без поддержки ЕС, как Италия или Греция.

«С идеей мегаполиса и мира без границ, в котором государство считается препятствием, покончено. Сегодня мы становимся свидетелями возвращения определённого протекционизма в отношении китайцев для борьбы с демпингом», — отмечает географ и дипломат Мишель Фуше. Как поясняет автор статьи, в условиях глобализации открытие рынков привело к передаче производственного потенциала Китаю. Сегодня западные страны осознают этот дисбаланс, что побуждает их стремиться к возвращению технологий внутрь своих границ.

Открытые границы воспринимаются как угроза и в Вашингтоне, который намерен огородиться стеной от Мексики, и в Лондоне, который покинул Евросоюз, чтобы иметь возможность «забаррикадироваться» как можно лучше.

Если раньше в Европе идею возвращения границ поддерживали лишь в кругах сувереналистов, воплощением которых во Франции стала партия Марин Ле Пен, то сегодня она слышна повсюду, замечает Лассер. Кризис, связанный с пандемией Covid-19, только усилил эту тенденцию. Хотя границы не могут остановить вирус, их закрытие может значительно замедлить его распространение. 17 марта из-за распространения вируса для неевропейцев была закрыта Шенгенская зона, однако позднее некоторые, как Австрия, стали устанавливать контроль и внутри Шенгенской зоны, чтобы отгородиться от таких стран, как Италия. А Испания, к примеру, готовится закрыть этим летом границы для туристов.

Каким будет долгосрочный эффект пандемии на внутренние границы Европы, задаётся вопросом обозреватель. «Кризис вряд ли будет иметь какие-либо последствия для пограничной политики Германии. Но в Италии, где люди почувствовали себя брошенными, он, несомненно, изменит всё. Средиземноморские страны захотят переосмыслить свою открытость. Кризис коронавируса выявит существующие различия, а не создаст новые», — размышляет дипломат из Брюсселя.

Как отмечает автор статьи, с самого начала борьба с пандемией велась на национальном уровне, поскольку здравоохранение не входит в компетенцию Брюсселя, а многосторонние структуры с трудом могут выработать необходимые решения. Некоторые границы были закрыты в одностороннем порядке и без согласования с европейскими партнёрами. Коронавирус ускорил националистические тенденции и способствовал соревнованиям между государствами — членами ЕС, особенно в отношении масок.

Эксперты задаются вопросом, не приведёт ли длительное продолжение изоляции к пересмотру правил единого рынка и захочет ли общество возвращения к открытой для всех Европе. Как подчёркивает автор, это не означает отказа от международного и внутриевропейского сотрудничества, без которого преодолеть кризис не удастся.