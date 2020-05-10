Telegraph: Берлин предупредил Лондон, что COVID-19 и бесплодные переговоры грозят «жёстким» брекситом

Эпидемия коронавируса вкупе с незначительным прогрессом в переговорах между Лондоном и ЕС могут привести к брекситу без сделки. С таким предположением выступил глава МИД Германии Хайко Маас. По его словам, сторонам не удаётся ни достичь общей позиции по торговому соглашению, ни договориться о продлении сроков переговорного процесса, пишет The Daily Telegraph.

Кризис, вызванный коронавирусом, и застопорившиеся переговоры делают вариант «жёсткого» брексита более вероятным. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет The Daily Telegraph.

Переговоры между Соединённым Королевством и ЕС о будущих торговых отношениях пока дали незначительные результаты, считает немецкий политик. При этом, по его словам, Лондон пренебрегает политической декларации.

Британия покинула ЕС в январе. Её переговоры с блоком сейчас направлены на установление новых торговых условий с 2021 года, то есть после окончания переходного периода. Однако, по словам дипломатов и официальных лиц, возобновлённый в прошлом месяце процесс быстро зашёл в тупик.

«Вызывает беспокойство то, что Британия все больше отдаляется от нашей совместно согласованной политической декларации по ключевым вопросам на переговорах», — признался Маас. Кроме того, по его мнению, стороны не достигли общего позиции о формировании торгового соглашения, и вопрос о продлении переговоров повис в воздухе.

«Британское правительство всё ещё отказывается продлевать крайний срок (переговоров. —ИноТВ), — отметил Маас. — Если ничего не изменится, то к концу года нам придётся разбираться не только с коронавирусом, но и с брекситом».

Накануне министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что пандемия коронавируса сделала и без того сложный график торговых переговоров между Великобританией и ЕС «практически невыполнимым». Он предположил, что было бы разумно отсрочить процесс, напоминает The Daily Telegraph.