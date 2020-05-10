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Telegraph: Берлин предупредил Лондон, что COVID-19 и бесплодные переговоры грозят «жёстким» брекситом

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Эпидемия коронавируса вкупе с незначительным прогрессом в переговорах между Лондоном и ЕС могут привести к брекситу без сделки. С таким предположением выступил глава МИД Германии Хайко Маас. По его словам, сторонам не удаётся ни достичь общей позиции по торговому соглашению, ни договориться о продлении сроков переговорного процесса, пишет The Daily Telegraph.
Telegraph: Берлин предупредил Лондон, что COVID-19 и бесплодные переговоры грозят «жёстким» брекситом
Reuters

Кризис, вызванный коронавирусом, и застопорившиеся переговоры делают вариант «жёсткого» брексита более вероятным. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет The Daily Telegraph.

Переговоры между Соединённым Королевством и ЕС о будущих торговых отношениях пока дали незначительные результаты, считает немецкий политик. При этом, по его словам, Лондон пренебрегает политической декларации.
 
Британия покинула ЕС в январе. Её переговоры с блоком сейчас направлены на установление новых торговых условий с 2021 года, то есть после окончания переходного периода. Однако, по словам дипломатов и официальных лиц, возобновлённый в прошлом месяце процесс быстро зашёл в тупик.
 
«Вызывает беспокойство то, что Британия все больше отдаляется от нашей совместно согласованной политической декларации по ключевым вопросам на переговорах»,  признался Маас. Кроме того, по его мнению, стороны не достигли общего позиции о формировании торгового соглашения, и вопрос о продлении переговоров повис в воздухе.
 
«Британское правительство всё ещё отказывается продлевать крайний срок (переговоров. ИноТВ),  отметил Маас.  Если ничего не изменится, то к концу года нам придётся разбираться не только с коронавирусом, но и с брекситом».
 
Накануне министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что пандемия коронавируса сделала и без того сложный график торговых переговоров между Великобританией и ЕС «практически невыполнимым». Он предположил, что было бы разумно отсрочить процесс, напоминает The Daily Telegraph.
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