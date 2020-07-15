Sky News: Британия потратит £705 млн на защиту границ с ЕС

Британские власти планируют потратить £705 млн. на новую систему пограничного контроля, которая начнёт действовать после выхода страны из европейского единого рынка и таможенного союза. При этом даже в самом правительстве Бориса Джонсона нет полной уверенности, что завершить все изменения удастся к намеченному сроку, передаёт Sky News.

Через 25 недель Великобритания покинет европейский единый рынок и таможенный союз вне зависимости от того, удастся ли ей заключить с Брюсселем торговую сделку. Это влечёт значительные изменения работы таможни и миграционной системы. Время поджимает.

СОФИ РИДЖ, ведущая Sky News: Вы можете гарантировать, что наши границы будут готовы к первому января?

МАЙКЛ ГОУВ, член кабинета министров: Да. Технологии, в которые мы вкладываем средства сегодня, упростят ведение бизнеса и, кроме того, позволят выполнить обещание о возвращении контроля (над границей. — ИноТВ), за которое голосовали люди.

Более половины из выделенной суммы в £705 млн. пойдет на строительство портов и внутренней инфраструктуры. Оставшаяся часть денег будет потрачена на IT-системы и укомплектование персонала. В том числе £100 млн. пойдёт на разработку системы налоговой и таможенной службы, а £10 млн. — на найм дополнительных сотрудников пограничной службы.

Часть средств уже потрачена. Около 48 часов назад правительство купило этот участок земли в окрестностях города Ашфорд, графства Кент. Многие местные жители говорят, что их не предупредили об этих планах. Но завтра на место прибудут строители.

Эта площадка рядом с трассой M20 должна стать новым центром пограничного контроля. Местный депутат и бывший высокопоставленный член правительства хочет получить подтверждение, что место не превратится в грузовую парковку.

ДЭМИЕН ГРИН, бывший член кабинета министров и депутат-консерватор в Ашфорде: В идеале им (новым центром пограничного контроля. — ИноТВ) вообще не придётся пользоваться, потому что поток автотранспорта будет без помех проходить через Дувр и туннель (под Ла-Маншем. — ИноТВ). А если он и будет использоваться, то только несколько месяцев до закрепления новой системы. Мне очень хочется, чтобы всё так и вышло.

В кабинете министров тоже существует негласное беспокойство. В просочившемся на прошлой неделе письме министр внешней торговли выразила опасения, что граница не будет готова. По словам лейбористов, это доказывает, что в правительстве царит хаос и замешательство.

РЕЙЧЕЛ РИВС, депутат, член теневого кабинета министров: Отсутствие подготовки на границе с Северной Ирландией, потенциальное нарушение правил ВТО, риск контрабанды. Все эти опасения выражает высокопоставленный член кабинета министров, когда до завершения переходного периода остаётся менее полугода.

Ранее министр внутренних дел побывала в Кале на встрече со своим французским коллегой. Они договорились создать единый разведывательный центр для борьбы с мигрантами, которые используют маленькие лодки для незаконного пересечения Ла-Манша. Но завтра Прити Пател расскажет подробнее о том, как будет работать новая балльная миграционная система.

ТОМ РАЙНЕР, корреспондент Sky News: Будет объявлено о визах для работников здравоохранения и социальной защиты, а также о визе для выпускников, которая позволит иностранным студентам дольше оставаться в Соединённом Королевстве после окончания обучения. Но при этом правительство пытается распространить как можно шире своё послание о брексите и запускает кампанию, призванную объяснить обществу и бизнесу, что им необходимо сделать, чтобы подготовиться к стремительно приближающимся изменениям.

В следующие пять месяцев перед правительством будет стоять задача убедиться, что эти изменения создадут новые возможности, а не трудности.

Том Райнер, Sky News, Вестминстер.

Дата выхода в эфир 12 июля 2020 года.