В роли подопытных кроликов — Guardian о «прелестях» цифровой миграционной системы для европейцев в Британии после брексита

Граждане ЕС, живущие в Великобритании, используются Министерством внутренних дел в качестве подопытных кроликов для испытания будущей цифровой иммиграционной системы, пишет The Guardian. Без «физических» документов европейцы после брексита могут столкнуться с трудностями при подтверждении законности своего нахождения в Соединённом Королевстве, отмечается в статье. По словам газеты, многие граждане ЕС сегодня чувствуют себя нежеланными гостями в стране и опасаются за своё будущее.

Граждане ЕС, живущие в Великобритании, используются Министерством внутренних дел в качестве подопытных кроликов для испытания будущей цифровой иммиграционной системы, сообщает The Guardian.

Как сообщил парламентской комиссии по взаимоотношениям с ЕС после брексита адвокат кампании «Три миллиона», эти граждане также столкнутся с «серьёзными проблемами» после выхода Великобритании из ЕС, если правительство не предоставит им бумагу, доказывающую их право оставаться в Великобритании на законных основаниях. По его словам, многие европейцы боятся закончить как «поколение Уиндраш», с трудом доказывая свои права арендодателям и работодателям.

Как отмечает издание, эти комментарии прозвучали на фоне возобновления переговоров Великобритании с ЕС о торговом соглашении и будущих отношениях, прогресса в которых достичь не удаётся.

Хотя права граждан Евросоюза были закреплены в соглашении о выходе Великобритании из ЕС, парламентской комиссии дали понять, что беспокойство в их отношении остаётся высоким. Опрос с участием 3 тыс. живущих в Великобритании европейцев показал, что большинство используют для описания своих чувств такие слова как «разгневанный, тревожный, отдалившийся, нежеланный, расстроенный, незваный», а 89% хотели бы иметь «физический» документ, подтверждающий их право на пребывание в стране.

Как отметила исполнительный директор Восточноевропейского Ресурсного центра — благотворительной организации, помогающей восточным европейцам в уязвимом положении, —часто государственные чиновники путают «иммиграционный статус… с правом доступа к государственной поддержке» и в отсутствие физического документа, подтверждающего эти права, случались ошибки.

Вызывает беспокойство и тот факт, что многим гражданам ЕС был ошибочно предоставлен предварительный статус поселенца вместо полноценного, при этом многие даже не осознавали, что имеют право на полный резидентский статус и не знают, что через пять лет им придётся подавать заявление повторно.

Как отмечается в статье, это может иметь серьёзные последствия для уязвимых граждан — таких как дети, находящиеся в системе опеки и пожилые люди с деменцией, которые по какой-либо причине пропускают срок подачи повторной заявки и могут потерять право на работу, доступ к государственной системе здравоохранения и жилье, пока не подтвердят свой статус. По данным детской благотворительной организации Coram, местные власти гарантировали законный статус всего пяти сотням из девяти тысяч детей в системе опеке.