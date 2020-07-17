Обозреватель Independent указала Лондону на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой

Обвинив Россию в попытках повлиять на выборы в Великобритании, правительство страны пыталось отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может пролить свет на российское финансирование Консервативной партии, считает автор колонки в The Independent Мэри Дежевски. Кроме того, Дежевски полагает, что из-за отказа от курса на сближение с Пекином нуждающийся в партнёрах после брексита Лондон может пойти на сотрудничество с Москвой.

Комитет по безопасности и разведке палаты общин парламента Великобритании объявил, что доклад о предполагаемом влиянии России на британскую политику будет обнародован уже на следующей неделе.

И несмотря на то что внимание общественности во многом приковано к ситуации с пандемией, британскому правительству нужен был ещё один отвлекающий манёвр, пишет автор колонки в The Independent Мэри Дежевски. Этим манёвром стали обвинения министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба в адрес России в попытках оказывать влияние на прошлогодние выборы в стране.

Тем не менее, как отмечает Дежевски, в таком контексте «почти наверняка», озвученное Раабом означает, что у правительства нет доказательств российского вмешательства. Автор статьи полагает, что таким образом британское правительство пытается отвлечь внимание от доклада, из которого станет известно о финансовой поддержке со стороны России.

При этом Дежевски ожидает, что влияние доклада «будет кратковременным», так как Великобритания «внезапно нашла другого врага номер один». Так, сделанное во вторник министром цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливером Доуденом объявление о решении правительства прекратить участие китайской компании Huawei в создании инфраструктуры для сетей 5G в стране свидетельствует об изменении внешней политики Великобритании.

Теперь британским компаниям запрещается покупать какое-либо оборудование Huawei, а уже установленное оборудование должно быть демонтировано к 2027 году.

Однако всего пять лет назад, в октябре 2015 года, китайский лидер Си Цзиньпин прибыл с визитом в Великобританию, а бывший канцлер Британии Джордж Осборн много рассуждал о начале «золотого века» в отношениях двух стран.

Всего через год, после референдума о членстве страны в Европейском союзе 2016 года, потенциал для расширения торговли с Китаем стал центральным элементом новой «глобальной Великобритании», освободившейся от ограничений ЕС.

Несмотря на то что множество политиков высказывались против тесного сотрудничества с Китаем, первые признаки разлада появились, после того как Тереза Мэй стала премьер-министром и призвала пересмотреть участие китайской компании China General Nuclear Power Corporation в финансировании атомной электростанции Hinkley Point C. Однако тогда, как напоминает Дежевски, разногласия удалось преодолеть, и страны продолжали двигаться к цели сделать Китай вторым по величине после США торговым партнёром Великобритании к 2020 году.

Для смены курса внешней политики Лондона потребовалась целый ряд событий от отмены китайским парламентом ограничения срока пребывания лидера страны у власти, что позволит Си Цзиньпину «пожизненно» возглавлять Китай, до принятия закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга.

При этом, напоминая о том, как легко Китай смог стать одним из главных торговых партнёров Великобритании, Дежевски указывает на «вопиющие двойные стандарты» страны по отношению к России. Британское правительство долгое время закрывало глаза на действия Пекина, однако недовольство действиями Москвы стало предлогом для отказа от «нормальных» отношений.

Журналист отмечает, что из-за привлекательности китайских денег в Великобритании и не вспоминали о посягательстве Китая на права человека, свободу слова, права этнических меньшинств и о вторжении государства в частную жизнь своих граждан. При этом британские СМИ пестрили обвинениями в адрес президента России Владимира Путина, а осуждая действия Кремля, никто и не вспоминал о симпатии к российскому народу.

При этом в своей статье для The Independent Дежевски пишет, что Лондону сложно культивировать сразу нескольких противников. Кроме того, после брексита Великобритания как никогда раньше нуждается в партнёрах. Так что «плохая новость» для отношений с Китаем могла бы стать «хорошей новостью» для тех, кто всё ещё надеется на восстановление отношений с Россией.

Если основой доклада о влиянии России на британскую политику окажется не враждебные действия Москвы, а «продажность» политиков в Лондоне, Дежевски допускает переосмысление отношений с Россией в положительном направлении.