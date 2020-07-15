Times: за Huawei ответишь — Китай озвучил угрозы в адрес Великобритании

Власти КНР намекнули на то, что британский премьер Борис Джонсон провалил «тест с лакмусовой бумажкой», касающийся будущих торговых сделок между Пекином и Лондоном, пишет The Times. Более того, Китай пригрозил, что заставит британские компании расплачиваться за введённый Соединённым Королевством запрет на участие концерна Huawei в развитии сетей 5G на территории страны.
Китай пригрозил, что заставит британские компании заплатить за решение Лондона о введённом для компании Huawei запрете принимать участие в создании 5G-сетей в Великобритании, пишет The Times.
Власти Поднебесной намекнули на то, что премьер Борис Джонсон провалил «тест с лакмусовой бумажкой» относительно будущих торговых сделок, говорится в статье.
«Это тест с лакмусовой бумажкой, определяющий не только направление, по которому британский рынок будет двигаться после брексита, но и то, будет ли британский бизнес в Китае обеспечен открытой, справедливой и недискриминационной средой», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
В этих словах звучит угроза для перспектив таких ведущих британских компаний, работающих в Китае, как BP, Diageo, Glaxosmithkline, InterContinental Hotels и Jaguar Land Rover.
Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин, в свою очередь, написал в Twitter: «Разочаровывающее и неправильное решение Великобритании по Huawei. Возникло сомнение, может ли Великобритания обеспечить открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для компаний из других стран».
Как напоминает The Times, министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден объявил вчера, что с января следующего года телекоммуникационным компаниям будет запрещено покупать оборудование Huawei. Кроме того, технологии китайской компании будут полностью удалены из британской 5G-сети к 2027 году.
Из-за этого решения властей Соединённого Королевства, которое было поддержано Вашингтоном, возник риск невыполнения одного из программных обещаний Джонсона обеспечить каждый дом и каждую компанию в стране доступом к сверхбыстрому широкополосному интернету к 2025 году, отмечает издание.
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