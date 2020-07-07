Помпео: США изучают вопрос о запрете TikTok

США изучают вопрос о запрете китайских приложений, в том числе соцсети TikTok, заявил в интервью Fox News госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, скачивать это приложение на свой смартфон можно лишь в том случае, «если вы хотите, чтобы ваша личная информация попала в руки Коммунистической партии Китая».
Господин госсекретарь, последний вопрос. Крупное китайское приложение TikTok, у которого около 30 миллионов пользователей в США, теперь попало под запрет со стороны Индии. Кроме того, Австралия подумывает об аналогичном шаге, заявляя, что в TikTok полно массовой слежки и пропаганды и что у приложения есть возможность передавать информацию напрямую Пекину.
Напрашивается очевидный вопрос: если всё это правда, не следует ли нам прямо сейчас рассмотреть вопрос о запрете китайских социальных сетей, особенно TikTok?
МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Лора, мы очень серьёзно подходим к этому вопросу. Мы, конечно же, его изучаем. Мы работали конкретно над этим вопросом в течение очень долгого времени. Тут и проблемы с присутствием технологий Huawei в инфраструктуре. Мы обошли весь мир и добились прогресса по их устранению. Мы объявили ZTE угрозой для американской национальной безопасности. Мы всё это сделали.
Что же касается китайских приложений на мобильных телефонах людей, я могу вас заверить, что США и здесь сделают всё, как надо. Я не хотел бы опережать президента. Но мы изучаем этот вопрос.
Порекомендовали бы вы людям скачивать это приложение на свои телефоны сегодня, завтра или в ближайшее время?
МАЙК ПОМПЕО: Только в том случае, если вы хотите, чтобы ваша личная информация попала в руки Коммунистической партии Китая.
Господин госсекретарь, как и всегда, была рада вас видеть. Большое спасибо.
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