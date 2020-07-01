WP: Помпео призвал продлить оружейное эмбарго против Ирана — но к нему не прислушались
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Совет Безопасности ООН продлить эмбарго на поставки иранского оружия, учитывая, что срок его действия истекает через четыре месяца. Однако он столкнулся с сопротивлением Китая, России и даже европейских союзников Вашингтона, которых, как и США, беспокоит деятельность Ирана на поприще ядерных и ракетных разработок, пишет The Washington Post.
В ходе онлайн-заседания Совбеза Помпео назвал Иран «самым гнусным террористическим режимом в мире», предупредив, что Тегеран будет в дальнейшем разрабатывать и экспортировать оружие, которое будет представлять опасность как для Ближнего Востока, так и Европы.
«Иран будет постоянно висеть дамокловым мечом над экономической стабильностью Ближнего Востока, угрожая таким странам, как Россия и Китай, которые полагаются на стабильные цены на энергоносители», — заявил Помпео.
По его словам, отмена эмбарго превратит Иран в «беспринципного торговца оружием», который будет вести дела с такими группировками, как ХАМАС и «Хезболла», подливая масла в огонь конфликтов в Венесуэле, Сирии и Афганистане.
Данное заседание Совбеза было посвящено обсуждению доклада ООН об эмбарго, которое истекает в рамках ядерной сделки с Ираном от 2015 года. В своё время США сыграли немалую роль в заключении этого соглашения, однако в 2018 году президент Трамп решил из него выйти, вновь введя против Тегерана санкции. При этом с помощью правовой лазейки администрация Трампа угрожает «восстановлением» санкций ООН, в том случае если эмбарго не продлят. При этом, как напоминает CNN, Вашингтон более не является стороной ядерного соглашения с Ираном.
Однако встреча очень быстро свелась к обсуждению самой сути ядерной сделки, а также стратегии США по «максимальному давлению» на Иран с помощью санкций, которые должны убедить Тегеран пойти на перезаключение договора на других условиях.
В частности, постпред России при ООН Василий Небензя назвал подобную стратегию «политикой максимального удушения». «Задача состоит в том, чтобы добиться смены режима или создать ситуацию, когда Иран буквально не сможет дышать. Это как ставить кому-то колено на горло», — добавил он, намекая на смерть Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
«Покинув СВПД, США более не являются его стороной и не имеют права на восстановление санкций в рамках Совета Безопасности», — заметил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
По словам Помпео, США предпочли бы сотрудничать с Совбезом с целью продления иранского оружейного эмбарго. Однако почти все постпреды, присутствующие на переговорах, выразили «сожаление» по поводу решения США выйти из ядерной сделки, призвав Вашингтон проявить сдержанность в своих действиях и риторике. При этом они также попросили Иран вернуться к выполнению своих обязательств по соглашению.
Между тем, даже европейские союзники США, поддерживающие продление эмбарго, сообщили, что выступают против введения новых антииранских санкций.
Госсекретарь уже не следил за ходом обсуждения, когда в конце переговоров на них появился глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Последний показательно начал и закончил своё выступление цитатой иранского премьер-министра Мохаммеда Моссадыка, который был свергнут в ходе организованного ЦРУ переворота в 1953 году.
По словам Зарифа, истечение срока действия эмбарго на поставки оружия — это неотъемлемая часть ядерной сделки 2015 года. Кроме того, он потребовал от США компенсировать Ирану экономический ущерб из-за санкций.
«Международное сообщество в целом и Совбез ООН в частности стоят перед важным выбором: сохраняем ли мы уважение к верховенству права, или же мы возвращаемся к закону джунглей, потакая капризам преступного задиры?» — подытожил он.
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