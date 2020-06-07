Le Figaro: США рассчитывают, что Россия и Китай продлят эмбарго против Ирана

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт заявила, что Штаты передали России проект резолюции, которая продлит эмбарго на продажу вооружений Ирану. Впрочем, как пишет Le Figaro, в Москве и Пекине считают, что раз Вашингтон вышел из иранской сделки в одностороннем порядке, то больше права голоса по подобным вопросам он не имеет.

США поделились с Россией своим проектом резолюции, которая предусматривает продление эмбарго на поставку вооружений Ирану, пишет Le Figaro. Об этом сообщила постпред США при ООН Келли Крафт. Нынешние санкции истекают в октябре, отмечает издание.

При этом Россия уже говорила, что выступает против продления этого эмбарго. Сейчас Тегерану нельзя продавать вооружения, но у нескольких российских предприятий уже есть планы на этот счёт, пишет автор статьи.

Американский дипломат пообещала в ближайшее время предоставить текст резолюции всем 15 членам Совета Безопасности. Пока же его показали только Франции, Великобритании, Германии, которые подписывали сделку по Ирану, откуда США вышла, а также Эстонии, которая тоже сейчас заседает в Совбезе. Келли обещает провести тщательную работу по этому вопросу. Для принятия резолюции нужно набрать 9 голосов из 15, но при этом Россия или Китай способны наложить вето.

«Россия и Китай должны присоединиться к общемировому консенсусу относительно поведения Ирана», — приводит издание слова Келли. Она настаивает, что «абсолютно необходимо использовать все возможности, чтобы быть уверенными, что это эмбарго ООН на оружие будет продлено». Впрочем, каких-то дат голосования по резолюции пока не назначали.



Эмбарго связано с ядерной сделкой по Ирану, из которой США вышли, но рассчитывают на сохранения ограничений для Ирана. Впрочем, Россия, Китай и сам Иран считают, что раз Вашингтон в одностороннем порядке из договора вышел, то больше не имеет права голоса по вопросам, с Ираном связанным, пишет Le Figaro.