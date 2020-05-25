Das Erste: Иран помогает Венесуэле бензином, несмотря на предостережения США

Разлад в экономике, американские санкции и пандемия коронавируса привели к тому, что богатая запасами нефти Венесуэла столкнулась с дефицитом бензина, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Несмотря на предостережения со стороны США, помощь в виде танкеров с горючим пришла в страну из Ирана, за что президент Мадуро поблагодарил правительство в Тегеране.

Из-за беспорядка в экономике, американских санкций и коронавируса в богатой нефтью Венесуэле не хватает бензина, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Несмотря на то, что страна располагает крупнейшими запасами нефти в мире, из-за своих устаревших нефтеперерабатывающих заводов она зависима от поставок топлива из-за рубежа. Теперь — «несмотря на американские предостережения» — первые пять танкеров подошли к берегам Венесуэлы из Ирана, подчёркивает телеканал.

На борту судна Fortune находятся бензин и химикаты для его производства, которые южноамериканская страна больше не может получать из-за санкций США. Танкер сопровождался до места назначения другими кораблями, самолётами и вертолётами.

«Окончание Рамадана принесло нам прибытие Fortune — знак солидарности исламского иранского народа с Венесуэлой», — написал Николас Мадуро в Twitter, где также вспомнил о «братстве свободных народов». Венесуэла и Иран сотрудничают уже на протяжении 20 лет. Их дружба восходит к покойному президенту Уго Чавесу, основателю социализма XXI века в Венесуэле, сообщается в материале.

Между тем, поставки бензина грозят обострением отношений с США, которые ввели как против Венесуэлы, так и против Ирана жёсткие экономические санкции. Американское правительство, которое хочет сместить Мадуро с его поста, предостерегало Иран от осуществления поставок, однако позволило танкеру пройти. Уже на протяжении недель военные корабли США курсируют вдоль венесуэльского побережья Карибского моря. Их официальная миссия состоит в препятствовании контрабанде наркотиков.

Однако правительства в Венесуэле и Иране видят в этом угрозу, отмечает Das Erste. Иранский президент Хассан Рухани в субботу предостерёг США от задержания кораблей его страны, следующих в Венесуэлу. «Если американцы будут создавать проблемы нашим нефтяным танкерам в Карибском море, то и мы создадим им проблемы», — заявил Рухани в телефонном разговоре с эмиром Катара.

Богатая нефтью Венесуэла сейчас испытывает дефицит бензина. Заправкам, которые ещё получают топливо, приходится дожидаться поставок по много дней. Из-за нехватки возможностей в сфере транспортировки урожай гниёт на полях. В недостатке горючего виноваты годами продолжающийся беспорядок в государственном нефтяном концерне и санкции США. Вдобавок нехватка топлива обострилась в связи с пандемией коронавируса, отмечает немецкий телеканал.

На чёрном рынке литр бензина стоит более $3, притом что минимальная заработная плата в Венесуэле составляет менее $5 в месяц. По оценкам аналитиков, общий объём топлива из Ирана покроет потребности Венесуэлы в горючем на 2-3 недели, заключает Das Erste.