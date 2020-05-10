Times: США сворачивают присутствие на Ближнем Востоке, стремясь к разрядке с Ираном

Вашингтон выводит ракетные системы Patriot с Ближнего Востока и сокращает число американских военнослужащих в регионе, сообщает The Times. По мнению издания, это ещё один знак того, что напряжённость в отношениях между США и Ираном, вероятно, идёт на спад.

США выводит ракетные системы Patriot из Саудовской Аравии и сокращает число военнослужащих на Ближнем Востоке. Это ещё один возможный знак того, что напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Тегераном ослабевает, пишет The Times.

Президент Трамп и Пентагон подтвердили, что о сворачивании четырёх комплексов Patriot в регионе. Кроме того, из Персидского залива будут передислоцированы два эскадрона истребителей американских ВВС. Чиновники также говорят о возможном снижении активности флота.

Ранее два сенаторы-республиканцы призывали вывести системы Patriotиз Саудовской Аравии, чтобы наказать кронпринца Мухаммеда бен Салмана за развязывание нефтяной войны в феврале. Но Трамп отверг предположения, что принятый им шаг призван «осадить» монарха.

«Это никак не связано с Саудовской Аравией, — заявил глава Белого дома. — Откровенно говоря, это связано с другими странами».

Два комплекса Patriot охраняли нефтяные объекты королевства после прошлогодней атаки, которая привела к кратковременному сокращению поставок вдвое. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, которых поддерживает Тегеран. Но Белый дом и западные спецслужбы обвинили в случившемся иранский Корпус стражей Исламской революции, напоминает издание.

Хотя в течение пяти лет Саудовская Аравия и хуситы ведут ожесточенную войну в Йемене, у Ирана были свои мотивы для нападения на ключевую цель в Персидском заливе. Тегеран находился под сильным давлением американских санкций. Кроме того, его обвинили в ответных атаках на западные суда в регионы, а проиранские ополченцы организовали ракетные удары по военным базам США в Ираке, отмечает The Times.

В условиях нарастания напряженности Вашингтон развернул дополнительные тысячи военнослужащих, дополнительные военно-морские корабли и системы обороны по всему региону. Причём всё это происходило ещё до нападения беспилотников на нефтеперерабатывающий комплекс Саудовской Аравии.

Пентагон и западные дипломаты полагают, что ситуация изменилась после убийства генерала Касема Сулеймани, который курировал операции Корпуса стражей Исламской революции за рубежом. Он погиб в результате американского авиаудара в Багдаде в январе.

Устранение Сулеймани наводило на мысль, что США готовились обострить конфронтацию с Ираном, на которую у последнего не хватило бы ресурсов. Но угроза отомстить за гибель генерала так и не материализовалась, утверждает издание.

Более того, в четверг Тегеран согласился с назначением на пост иракского премьер-министра политика, имеющего связи с Британией и Америкой. Даже несмотря на протесты некоторых проиранских фракций в Багдаде, обращает внимание The Times.