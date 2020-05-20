DM: соблюдайте дистанцию или будем стрелять — ВМС США предостерегли иранские корабли от приближения

Представители американского флота объявили, что приближение к их кораблям на расстоянии менее 100 метров в ближневосточном регионе «будет расцениваться, как угроза и повод для законных защитных мер», сообщает Daily Mail. По словам издания, это беспрецедентное предупреждение касается Исламской республики, которую Вашингтон уже ранее обвинял в проведении «опасных» манёвров вблизи его судов.

Вашингтон выступил с предупреждением в адрес Тегерана. ВМС США объявили, что приближение к их военным кораблям на расстояние менее 100 м «будет расцениваться как угроза и повод для законных защитных мер», сообщает Daily Mail.

По словам издания, объявление касается ближневосточного региона, а именно Арабского моря, Персидского и Оманского заливов. Примечательно, что ранее президент Дональд Трамп предписывал своему флоту отвечать огнём на попытки иранцев «донимать» американские суда.

Защитные меры, как правило, включали уклонение от приближающегося судна, подачу звукового сигнала, запуск сигнальной ракеты и, в крайнем случае, предупредительный залп. Но введение чёткого расстояния между кораблями — это новый шаг для американского флота, подчёркивается в статье.

«Наши корабли проводят штатные операции в открытом море в соответствии с международным правом и не стремятся к конфликту, — заявила официальный представитель базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США Ребекка Ребарич. — Тем не менее наши командиры сохраняют за собой право на самооборону, если сочтут это необходимым».

Может показаться, что 100 м — значительное расстояние. Но в действительности это очень близко для крупных кораблей, в том числе авианосцев, которые неспособны быстро маневрировать, поясняет Daily Mail.

В апреле США обвинили Иран в проведении «опасных» манёвров вблизи американских военных судов на севере Персидского залива. Исламскую республику также заподозрили в том, что незадолго до этого она захватила нефтяной танкер под флагом Гонконга.

В то время Трамп писал в Twitter: «Я поручил ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские ракетные катера, если они будут преследовать наши корабли в море». Он не упомянул конкретное событие в своём твите и не предоставил подробностей. Но это сообщение связывают с инцидентом, который произошёл с кораблями Пятого флота.

Группа из 11 иранских кораблей неоднократно приближалась на близкое расстояние и на высокой скорости к американскому флоту. Один из них прошёл всего в 10 м от катера береговой охраны.

В ответ на сообщения Трампа представитель вооружённых сил Ирана генерал Абольфазл Шекарчи обвинил президента в «запугивании» и посоветовал ему позаботиться об американских военнослужащих, заражённых коронавирусом.

Напряжённость в отношениях между Ираном и США возросла после того, как в 2018 году Трамп вышел из ядерной сделки с Тегераном. Прошлым летом произошло несколько нападений на нефтяные танкеры и другие объекты вокруг Персидского залива.

Ситуация достигла точки кипения в январе. В результате атаки беспилотника в Багдаде погиб иранский генерал Кассам Сулеймани. В ответ подконтрольные Тегерану силы нанесли ракетный удар по американским войскам в Ираке, напоминает Daily Mail.