Hill: «обстреливать и уничтожать» — Трамп разрешил своим ВМС нападать на иранские боевые корабли

Президент США Дональд Трамп приказал ВМС США уничтожить любые иранские боевые корабли, которые будут преследовать американские суда, сообщает Hill. Об этом он написал в своём Twitter: «Я дал распоряжение ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они преследуют наши корабли в море».

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.