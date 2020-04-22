Hill: «обстреливать и уничтожать» — Трамп разрешил своим ВМС нападать на иранские боевые корабли

Глава Белого дома Дональд Трамп велел своим ВМС «обстреливать и уничтожать» любой иранский боевой корабль, который будет преследовать американские суда, сообщает Hill. Об этом он заявил у себя в Twitter. Издание опасается, что такая угроза может усилить напряжённость в отношениях двух стран.
Президент США Дональд Трамп приказал ВМС США уничтожить любые иранские боевые корабли, которые будут преследовать американские суда, сообщает Hill. Об этом он написал в своём Twitter: «Я дал распоряжение ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они преследуют наши корабли в море».
I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.
Президент не упоминал никаких конкретных инцидентов, которые могли послужить поводом для заявлений подобного рода, но свой твит он опубликовал после событий в Персидском заливе, когда 11 иранских кораблей «опасно» приблизились к кораблям ВМС США.
Корпус стражей Исламской революции признал, что инцидент действительно произошёл, но ответственность за него возложил на американцев, совершивших ряд «непрофессиональных и провокационных действий».
Очень вероятно, что угроза Трампа усилит напряжённость в отношениях двух стран, полагает издание. Недавно Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник, что означало очередной шаг в разработке межконтинентальных баллистических ракет, напоминает Hill.
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