Hill: «обстреливать и уничтожать» — Трамп разрешил своим ВМС нападать на иранские боевые корабли

Глава Белого дома Дональд Трамп велел своим ВМС «обстреливать и уничтожать» любой иранский боевой корабль, который будет преследовать американские суда, сообщает Hill. Об этом он заявил у себя в Twitter. Издание опасается, что такая угроза может усилить напряжённость в отношениях двух стран.

Президент США Дональд Трамп приказал ВМС США уничтожить любые иранские боевые корабли, которые будут преследовать американские суда, сообщает Hill. Об этом он написал в своём Twitter: «Я дал распоряжение ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они преследуют наши корабли в море».

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

Президент не упоминал никаких конкретных инцидентов, которые могли послужить поводом для заявлений подобного рода, но свой твит он опубликовал после событий в Персидском заливе, когда 11 иранских кораблей «опасно» приблизились к кораблям ВМС США.

Корпус стражей Исламской революции признал, что инцидент действительно произошёл, но ответственность за него возложил на американцев, совершивших ряд «непрофессиональных и провокационных действий».

Очень вероятно, что угроза Трампа усилит напряжённость в отношениях двух стран, полагает издание. Недавно Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник, что означало очередной шаг в разработке межконтинентальных баллистических ракет, напоминает Hill.