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Hill: «обстреливать и уничтожать» — Трамп разрешил своим ВМС нападать на иранские боевые корабли

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава Белого дома Дональд Трамп велел своим ВМС «обстреливать и уничтожать» любой иранский боевой корабль, который будет преследовать американские суда, сообщает Hill. Об этом он заявил у себя в Twitter. Издание опасается, что такая угроза может усилить напряжённость в отношениях двух стран.
Hill: «обстреливать и уничтожать» — Трамп разрешил своим ВМС нападать на иранские боевые корабли
Reuters

Президент США Дональд Трамп приказал ВМС США уничтожить любые иранские боевые корабли, которые будут преследовать американские суда, сообщает Hill. Об этом он написал в своём Twitter: «Я дал распоряжение ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они преследуют наши корабли в море».

Президент не упоминал никаких конкретных инцидентов, которые могли послужить поводом для заявлений подобного рода, но свой твит он опубликовал после событий в Персидском заливе, когда 11 иранских кораблей «опасно» приблизились к кораблям ВМС США.
 
Корпус стражей Исламской революции признал, что инцидент действительно произошёл, но ответственность за него возложил на американцев, совершивших ряд «непрофессиональных и провокационных действий».
 
Очень вероятно, что угроза Трампа усилит напряжённость в отношениях двух стран, полагает издание. Недавно Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник, что означало очередной шаг в разработке межконтинентальных баллистических ракет, напоминает Hill.
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источник
Hill США Северная Америка
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армия Иран корабль Персидский залив США
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