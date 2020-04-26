Die Welt: депутат бундестага потребовал нового ядерного соглашения с Ираном

Депутат бундестага Норберт Рёттген выступил за заключение нового ядерного соглашения с Ираном, пишет Die Welt. По словам Рёттгена, после одностороннего выхода США из ядерной сделки, Иран угрожает созданием военного атома, что необходимо предотвратить с помощью новой сделки.
В свете продолжающегося конфликта вокруг ядерной сделки с Ираном, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген потребовал новых соглашений с Тегераном, сообщает Die Welt.
«Цель ядерного соглашения состоит в том, чтобы предотвратить возможность использования Ираном ядерной энергии в военных целях. После одностороннего выхода США из сделки, Иран вновь угрожает именно этим», — приводит издание слова Рёттгена. Немецкий политик подчеркнул, что именно поэтому сейчас нужен новый договор, который также будет включать в себя вопросы региональной стабильности.
Die Welt пишет, что в минувшую среду Институт науки и международной безопасности опубликовал исследование, в котором утверждалось, что Ирану остаётся 3-4 месяца до возможности создать ядерное оружие. Расчёты исследования основывались на данных МАГАТЭ, наблюдающей за иранской ядерной программой.
В прошлом году иранская политическая верхушка объявила о том, что больше не будет придерживаться ограничений ядерной сделки 2015 года, напоминает издание. За год до этого президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделки.
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