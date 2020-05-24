Al Monitor: в поисках выхода из сирийского кризиса Вашингтон поднимает ставки в игре с Москвой

Учитывая усталость Москвы от сирийского конфликта, Вашингтон может помочь России найти из него «выход», предложив немного дистанцироваться от Асада и Ирана, пишет Al Monitor. Как отмечает издание, сейчас настало то самое время, когда благодаря своим личным связям Дональд Трамп и Владимир Путин могут, наконец, поставить точку в этом кризисе, однако для этого нужны, прежде всего, коллективные усилия обеих сторон.
Постпред США при ООН Келли Крафт раскритиковала Россию и Китай за то, что они мешают доставке гуманитарной помощи Сирии. При этом в июле Совбез ООН проголосует за восстановление двух оставшихся коридоров помощи из Турции в Сирию. США также стремятся вновь открыть КПП на иракской границе, который был закрыт в начале года в результате давления России и Китая, пишет Al Monitor.
Ситуация в Сирии отчаянная. При довоенном населении в 22 млн человек из страны бежало уже 5 млн, в то время как внутри страны свои дома покинули 6,2 млн. Из-за войны, санкций и коррупции экономика лежит в руинах. Ко всему этому ещё прибавилась и пандемия коронавируса. Возобновление боевых действий в Идлибе может привести к появлению десятков или даже сотен тысяч новых беженцев.
Президент России Владимир Путин вряд ли уступит давлению США в гуманитарной сфере — это не в его характере. Однако хотя Путин и считает, что добился в Сирии успеха, он, вполне возможно, уже подустал от этого предприятия. Дело в том, что никаких дивидендов в ближайшем будущем Россия от Сирии не получит. Вместо этого присутствие в этой стране тянет из неё деньги, в то время как падение цен на нефть и пандемия нанесли сильный удар по российской экономике. Следовательно, делает вывод Al Monitor, Путин, возможно, постарается облегчить это бремя.
На прошлой неделе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США пытаются предложить России «выход» из сирийской ситуации посредством ООН, однако для этого от России «потребуется в некоторой степени дистанцироваться от Асада и от иранцев».
США могут повысить ставки в диалоге с Россией, уделив вопросу Асада и Ирана главное внимание в рамках своей повестки дня, на которой уже числятся гуманитарная помощь, поддержка инициативы ООН по прекращению огня, диалог о переходном периоде, послевоенное восстановление, беженцы, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Гуманитарные коридоры, которые являются приоритетной задачей для США, помогают лишь отчасти. Ситуация станет действительно лучше только тогда, когда война закончится. А для этого США и России необходимо найти точки соприкосновения в Совбезе. В противном случае ничего не выйдет.
Без прорыва на фронте российско-американского сотрудничества положение в Сирии вряд ли улучшится, особенно когда речь идёт об обычных сирийцах. Война идёт уже девятый год. Для Турции Сирия также стала трясиной — дорогостоящей и почти бесконечной оккупацией; конфликтом с войной на два фронта против сирийцев в Идлибе и курдов на северо-востоке. Плюс к этому добавляются 3,6 млн беженцев, уже находящихся на территории Турции.
Президент США Дональд Трамп и Путин должны срочно провести переговоры по поводу Сирии. Возможно, время для этого, наконец, пришло. Их личные связи важны как никогда. Для того, чтобы был хоть малейший шанс покончить с сирийским кризисом, нужны коллективные усилия. «США в ООН обладают беспрецедентным влиянием, — отмечает издание. — Путину, несмотря на всю его браваду, не нужны новые неприятности в отношениях с Соединёнными Штатами. Во время сирийского эндшпиля он хочет играть роль посредника, и он знает, что, в конечном счёте, ему придётся иметь дело с Трампом».
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