Der Spiegel: Россия пообещала и дальше помогать Асаду

Несмотря на международную критику, Россия продолжает помогать Сирии, пишет Der Spiegel: в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом глава российского Минобороны Сергей Шойгу пообещал оказывать Дамаску дальнейшую помощь. В частности, Россия будет продолжать помогать Сирии в борьбе с терроризмом, а также предоставит гуманитарную помощь населению страны.
Из-за поддержки сирийского лидера Башара Асада Россия уже многие годы находится под градом международной критики, пишет Der Spiegel. Впрочем, Москву это не смущает, отмечает издание: в ходе встречи с Асадом в Дамаске глава российского Минобороны Сергей Шойгу пообещал Сирии дальнейшую помощь.
Речь шла о различных аспектах военного сотрудничества для совместной борьбы с терроризмом, сообщает Der Spiegel. В первую очередь говорилось о поддержке режима прекращения огня в провинции Идлиб и о стабилизации обстановки в других сирийских регионах.
Как отмечает издание, Россия предоставит гуманитарную помощь сирийскому населению, страдающему от санкций стран Запада. Кроме того, российские экономические эксперты помогут с восстановлением страны.
Согласно данным российского Минобороны, режим прекращения огня в Идлибе в целом соблюдается. Россия, совместно с Турцией, организует в провинции военные патрули. Издание напоминает, что Идлиб остаётся последним крупным сирийским регионом, находящимся под контролем повстанцев.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Дэниел Кормье заявил, что ни один бой в смешанных единоборствах не соберёт столько денег, сколько повторный поединок в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал решение правительства России временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Церемония бракосочетания бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, запланированная на 25 марта в следственном изоляторе «Лефортово», переносится из-за отмены свиданий с арестантами на фоне распространения коронавируса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на наращение Минском экономического сотрудничества с Пекином, несмотря на отставание, возникшее из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019.
Международное информационное агентство «Россия сегодня» при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и научной консультации Первого мединститута имени Сеченова выпустит книгу об опыте Китая в борьбе с коронавирусом.
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Артур Таймазов прокомментировал RT решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции». Самым важным из предлагаемых изменений, согласно результатам опроса, россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания.