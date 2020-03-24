Der Spiegel: Россия пообещала и дальше помогать Асаду

Несмотря на международную критику, Россия продолжает помогать Сирии, пишет Der Spiegel: в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом глава российского Минобороны Сергей Шойгу пообещал оказывать Дамаску дальнейшую помощь. В частности, Россия будет продолжать помогать Сирии в борьбе с терроризмом, а также предоставит гуманитарную помощь населению страны.

Из-за поддержки сирийского лидера Башара Асада Россия уже многие годы находится под градом международной критики, пишет Der Spiegel. Впрочем, Москву это не смущает, отмечает издание: в ходе встречи с Асадом в Дамаске глава российского Минобороны Сергей Шойгу пообещал Сирии дальнейшую помощь.

Речь шла о различных аспектах военного сотрудничества для совместной борьбы с терроризмом, сообщает Der Spiegel. В первую очередь говорилось о поддержке режима прекращения огня в провинции Идлиб и о стабилизации обстановки в других сирийских регионах.

Как отмечает издание, Россия предоставит гуманитарную помощь сирийскому населению, страдающему от санкций стран Запада. Кроме того, российские экономические эксперты помогут с восстановлением страны.

Согласно данным российского Минобороны, режим прекращения огня в Идлибе в целом соблюдается. Россия, совместно с Турцией, организует в провинции военные патрули. Издание напоминает, что Идлиб остаётся последним крупным сирийским регионом, находящимся под контролем повстанцев.