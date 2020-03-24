Euronews: Россия и Турция возобновили совместное патрулирование на севере Сирии

После прекращения огня в районе Идлиба возобновилось совместное патрулирование, которое было одним из основных пунктов соглашения между Россией и Турцией, достигнутого в начале марта. Однако обстановка остаётся крайне напряжённой, поскольку власти Сирии обвиняют Турцию в поддержке вооружённых боевиков, передаёт Euronews.
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии. Речь идёт о трассе М-4, связывающей Алеппо и Латакию.
Совместное патрулирование этой зоны было одним из основных пунктов соглашения между Россией и Турцией, достигнутого в начале марта. Тогда обстановка в Сирии резко обострилась и возникла угроза прямого столкновения между войсками Башара Асада и частями турецкой армии в районе Идлиба.
После вмешательства Москвы удалось достичь соглашения о прекращении огня, которое в целом соблюдается. Однако, как отмечают эксперты, обстановка остаётся крайне напряжённой. Власти Сирии обвиняют Турцию в поддержке исламских боевиков, последний оплот которых остаётся именно в Идлибе.
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