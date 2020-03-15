Das Erste: первый патрульный рейс России и Турции в Идлибе сокращён из-за провокации мятежников

С сегодняшнего дня Россия и Турция договорились совместно патрулировать важнейшие транспортные пути в провинции Идлиб, однако первый же контрольный выезд пришлось сократить. По заявлению российской стороны, причиной стала провокация со стороны мятежников, поддерживаемых Турцией. Между тем, в Анкаре сообщили, что первый совместный патрульный рейс состоялся, передаёт немецкий телеканал Das Erste,

Россия и Турция договорились с сегодняшнего дня начать совместно контролировать транспортные пути в сирийской провинции Идлиб, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Однако поездка первого патруля была сокращена: по всей видимости, не обошлось без инцидента.

По заявлению российского Министерства обороны, имела место провокация со стороны мятежников, которых поддерживает Турция. Мятежники попытались использовать гражданских лиц, в том числе женщин и детей, в качестве «живого щита». Поэтому маршрут патруля вдоль главной транспортной магистрали М4 был сокращён.

Российская сторона даёт Турции дополнительное время для обеспечения безопасности совместных контрольных выездов. Между тем, турецкое Министерство обороны сообщило, что первый совместный российско-турецкий патрульный рейс состоялся.

Как напоминает немецкий телеканал, Россия и Турция уже больше недели назад договорились о перемирии и патрульном наблюдении в провинции Идлиб. По данным российских агентств, первые бронемашины начали свой путь недалеко от населённого пункта Трумба примерно в двух километрах к западу от стратегически важного города Саракиб.

Соглашение между Россией и Турцией предусматривает наличие коридора безопасности вдоль трассы М4, которая проходит через территории, контролируемые мятежниками. Также Москва и Анкара создают совместные координационные центры для наблюдения за перемирием.

С декабря Идлиб находился под обстрелом сирийских войск и российских военных самолётов, напоминает Das Erste. В конфликте погибли сотни мирных жителей, почти миллион человек бежали к турецкой границе.

В сирийском конфликте Турция и Россия занимают разные стороны. Турция поддерживает определённые группы мятежников в Идлибе, включая исламистов. Россия выступает в поддержку сирийского президента Башара Асада. Несмотря на это, Россия и Турция уже давно согласовывают свои действия, а в Идлибе установлено перемирие, отмечает немецкий телеканал.