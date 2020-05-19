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Спецпосланник ООН по Сирии: Россия и США могут сыграть важную роль в сирийском мирном урегулировании

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Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен обратился к России и США с призывом начать переговоры, призванные положить конец конфликту в Сирии, пишет Die Zeit. Педерсен отметил, что в прошлом уже было упущено множество возможностей перевести конфликт в мирное русло и это не должно повториться.
Спецпосланник ООН по Сирии: Россия и США могут сыграть важную роль в сирийском мирном урегулировании
Reuters

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал к переговорам между США и Россией, с целью прекращения сирийского конфликта, длящегося уже 9 лет, пишет Die Zeit. По словам Педерсена, обе державы могут сыграть в мирном процессе важную роль.

Как отмечает издание, это было первое обращение Педерсена одновременно к Москве и Вашингтону, находящимся в сирийском конфликте по разные стороны баррикад. Россия поддерживает Башара Асада, США выступают на стороне оппозиции. Выступая в СБ ООН, Педерсен отметил, что важными игроками в сирийском конфликте являются также Иран и Турция, договаривающиеся о режиме прекращения огня.
 
По мнению Педерсена, в прошлом было упущено множество шансов уйти от конфликта к политическим переговорам. За упущенными возможностями следовало новое насилие и ужесточение позиций региональных и международных игроков. «Мы не должны повторить этот пример», — приводит Die Zeit слова Педерсена. 
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Die Zeit Германия Европа
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