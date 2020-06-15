FP: попытки Трампа похоронить «ядерную сделку» с Ираном могут пошатнуть легитимность Совбеза ООН

Пытаясь окончательно добить иранскую «ядерную сделку» и не оставить ни малейшего шанса на её восстановление, администрация Дональда Трампа предпринимает крайне резки шаги, которые уже поставили Вашингтон в прямую конфронтацию с остальными постоянными членами Совбеза ООН, пишет Foreign Policy. Как подчёркивается в материале журнала, многие эксперты убеждены, что спровоцированный Трампом дипломатический конфликт не только помешает урегулировать иранский кризис, но и ударит по ООН в целом — и в худшем случае может парализовать организацию или лишить её легитимности.

Конфликт между США и остальными сторонами «ядерной сделки» с Ираном, не желающими от неё отказываться, пошёл на обострение, и на кону теперь не только судьба этого «практически отжившего своё» соглашения, но и будущее Совета безопасности ООН и его способность держать в узде «смутьянов» международного сообщества, пишет Foreign Policy. По данным журнала, администрация американского президента Дональда Трампа, которая два года тому назад приняла решение об отказе от заключённой в 2015 году между Тегераном и группой 5+1 (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) «ядерной сделки» — или, как её называют официально, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), — теперь всё активнее старается полностью уничтожить соглашение, даже несмотря на то, что никаких альтернативных инициатив по сдерживанию иранских ядерных амбиций за исключением санкций у неё нет.

Вашингтон вот уже некоторое время пытается давить на остальные стороны СВПД (за исключением, разумеется, Ирана), пытаясь заставить их продлить действующее в отношении Тегерана оружейное эмбарго, которое в противном случае должно будет утратить силу в октябре — то есть, буквально за несколько недель до президентских выборов в США, говорится в материале FP. Впервые о своём намерении предложить в Совбезе резолюцию о продлении эмбарго, отмена которого через пять лет после заключения «ядерной сделки» была одним из её главных преимуществ с иранской точки зрения, американские чиновники озвучили в феврале, однако до сих пор содержательных переговоров по этому поводу США так и не провели, и пока дело ограничилось лишь «очень общими обсуждениями» соответствующих планов в столицах стран — подписантов СВПД, пишут обозреватели издания. Уже в этом месяце постпред США при ООН Келли Крафт пообещала поделиться с членами Совбеза проектом резолюции о продлении эмбарго, однако собрать нужное для её принятия число голосов у Вашингтона почти наверняка не выйдет, констатируют журналисты.

В таком контексте у Вашингтона останется лишь один вариант для продления эмбарго — введение в действие предусмотренного резолюцией Совбеза 2231 в поддержку СВПД механизма автоматического возвращения санкций против Ирана, который может применяться в том случае, если Тегеран не выполняет свои обязательства по соглашению (даже несмотря на то, что, согласно выводам Международного агентства по атомной энергии, Иран эти обязательства в полной мере соблюдал — вплоть до того момента, как Вашингтон отказался от сделки), продолжают авторы. Именно такой шаг недавно пригрозила сделать администрация Трампа, заявив, что снятие всех ограничений на продажу оружие Тегерану будет слишком рискованным шагом из-за «дестабилизирующей» деятельности Ирана на Ближнем Востоке — и как раз эта угроза и довела США до «прямой конфронтации» с их европейскими союзниками, а также Китаем и Россией, которые желают СВПД спасти, упоминается в статье.

Основной предмет разногласий между Америкой и остальными подписантами СВПД — имеет ли Вашингтон вообще право как-либо влиять на дальнейшую судьбу соглашения, отмечают обозреватели FP. Администрация Трампа настаивает, что США как подписант резолюции 2231 могут задействовать любые предусмотренные ею механизмы даже несмотря на то, что само соглашение, в поддержку которого принималась резолюция, они больше не признают. Евросоюз, Китай и Россия подобный подход решительно отвергают, и на прошлой неделе все они — а вместе с ними и Иран — «всё активнее стали выражать своё несогласие с притязаниями США на какое-либо участие в СВПД», подчёркивают журналисты. Так, министерство иностранных дел Китая напомнило о том, что «коренной причиной» нынешнего кризиса является как раз отказ Вашингтона от «ядерной сделки», глава российского МИДа Сергей Лавров заявил в ООН, что попытки американцев после выхода из соглашения по-прежнему на него влиять «смехотворны и безответственны», верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что Америка однозначно отказалась от СВПД, а потому не может настаивать на участии в нём, а президент Ирана Хассан Роухани призвал Россию и Китай не допустить в Совбезе со стороны США шагов, направленных против соглашения, перечисляют авторы.

С оппонентами Вашингтона по иранскому вопросу согласны и многие эксперты. «Аргументы США в юридическом плане просто нелепы. Вашингтон неоднократно заявлял, что больше не является стороной СВПД, но при этом он специально подбирает элементы резолюции 2231, чтобы поддержать свою кампанию по оказанию давления на Иран, одновременно отказываясь выполнять свои обязательства по остальным пунктам», — заявила в интервью FP эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия американской НКО «Ассоциация по контролю над вооружениями» Келси Дейвенпорт.

По данным FP, Иран, Россия, Китай и европейские стороны СВПД, по всей видимости, пока тянут время и пытаются сохранить соглашение хотя бы до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре, «колдуя с регламентными мерами, которые могли бы замедлить США на пути к восстановлению санкций» — и если, как это предсказывают последние соцопросы, на выборах одержит победу уже практически добившийся выдвижения соперник Трампа от Демократической партии Джо Байден, то СВПД ещё можно будет возродить. Однако администрация Трампа, судя по всему, твёрдо намерена использовать тактику «выжженной земли» и похоронить СВПД полностью — без каких-либо шансов на восстановление и вне зависимости от исхода выборов, полагают обозреватели журнала.

Отдельные аналитики убеждены, что попытки США продлить оружейное эмбарго против Ирана как раз и является способом полностью прекратить любые разговоры о возрождении «ядерной сделки» — достижения Барака Обамы, которое американские республиканцы «проклинают» вот уже пять лет, пишет Foreign Policy. «Весь смысл сего действа в том, чтобы уничтожить СВПД и сделать так, чтобы будущей администрации, какой бы она ни оказалась, уже никогда не удалось бы собрать соглашение по кусочкам», — полагает Келси Дейвенпорт. По мнению эксперта, если Вашингтон в конечном счёте решит возродить эмбарго, из-за которого Иран и сел в своё время за стол переговоров, это может поставить под угрозу вообще любые усилия по борьбе с распространением ядерного оружия в будущем. «Администрация пытается менять правила по ходу игры, — поясняет она. — Если США ступят на эту дорожку, то можно ждать серьёзных последствий не только для иранской сделки, но и для проблемы распространения ядерного оружия в целом».

О том, что конфликт вокруг Ирана угрожает далеко не только «ядерной сделке» говорят и другие эксперты. Так, по мнению аналитика Центра по глобальной энергетической политике Колумбийского университета и члена администрации Барака Обамы Ричарда Невью, курс Трампа может ударить по легитимности Совбеза ООН. «Людям, которые выступают против СВПД и при этом не любят ООН, теперь выпала замечательная возможность убить двух зайцев одним выстрелом. При самом пессимистичном сценарии соглашение будет уничтожено, а ООН объявят устаревшим и кастрируют, что с точки зрения администрации Трампа не так уж и плохо», — цитирует Невью FP.

Как полагает аналитик, хотя члены Совбеза, возможно, и уступят в итоге США, согласившись с тем, что они вправе в одностороннем порядке восстановить оружейное эмбарго против Ирана, это вовсе не означает, что они будут его соблюдать — ну а Китай и Россия этого делать не станут точно. При этом в будущем эти два постоянных члена Совбеза с правом вето уже вряд ли поддержат какие-либо инициативы США по усмирению стран-изгоев, убеждён эксперт. «Мы ещё целое поколение не увидим от Совбеза ни одной резолюции о санкциях, а можем и вовсе никогда больше не увидеть. А если со стороны других государств никаких уступок больше не будет, то мы окажемся в этой игре одни — и добиться чего-либо уже не выйдет», — предупреждает Невью. По мысли эксперта, члены Совбеза могут просто-напросто отвергнуть попытки США вернуть эмбарго, но это приведёт к тому, что ООН будет «парализована». «В общем, ничего хорошего при любом раскладе не будет. ООН либо станет медленно истекать кровью, либо сразу обрушится», — подытоживает он.

Как поведал в интервью FP эксперт аналитического центра «Атлантический совет» по Китаю и Ближнему Востоку Джонатан Фултон, курс администрации Трампа представляется особенно странным, если вспомнить, что избирался президент на обещаниях сдержать Китай и умерить ядерные амбиции не только Ирана, но и Северной Кореи. «Ни проблему Северной Кореи, ни иранский вопрос без Китая не решить, а если уничтожить СВПД, то с Северной Кореей не разобраться, поскольку никакого стимула идти на сотрудничество не будет — ведь какую сделку ни заключай, она всё равно может быть расторгнута», — заявил Фултон. Как напоминают обозреватели Foreign Policy, на северокорейском фронте Трамп в последнее время никаких успехов и не демонстрирует: в минувшую пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи заявило о прекращении отношений между американским президентом и лидером КНДР Кимом Чен Ыном, которые два года назад впервые встретились в Сингапуре, обозначив надежду на то, что им всё-таки удастся о чём-то договориться. «Нет ничего лицемернее, чем пустое обещание», — цитировало ЦТАК в своём сообщении заявление министра иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвона.

Меж тем, Иран продолжает в связи с отказом США от СВПД «осторожно» наращивать интенсивность своей ядерной программы: Тегеран уже ограничил для экспертов МАГАТЭ доступ на свои объекты, скрыл некоторые ранее опубликованные сведения о них, отказался от ограничений по количеству центрифуг для обогащения, а также стал нарушать лимиты как по запасам обогащённого урана, так и по уровню его обогащения, отмечают авторы статьи. По мнению журналистов, всё это может приблизить Иран к созданию собственного ядерного оружия, в предотвращении чего и заключалась цель СВПД. Вместе с тем, на взгляд опрошенных FP экспертов, Тегеран желает скорее не заполучить такое оружие, а просто усилить давление на те стороны соглашения, которые от него не отказались. «Те шаги, которые предпринял Иран в нарушение сделки, вызывают озабоченность, однако в краткосрочной перспективе они угрозы не представляют, — убеждена Келси Дейвенпорт. — Иран нарушил сделку в очень выверенной и прозрачной манере: он не пытается сделать рывок к бомбе, а лишь создаёт рычаг давления».gi