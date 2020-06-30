Independent: Тегеран выдал ордер на арест Трампа за убийство генерала Сулеймани

Власти Ирана выдали ордеры на арест Дональда Трампа и ещё 35 лиц, предположительно причастных к убийству генерала Касема Сулеймани. Прокурор Тегерана Али Мехр заявил, что он попросил о содействии Интерпол, и подчеркнул, что его страна намерена добиваться справедливости даже после того, как действующий президент США покинет свой пост, передаёт The Independent.
Судебные власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа. Его обвиняют в причастности к убийству видного командира Исламской республики Касема Сулеймани, пишет The Independent.
Прокурор Тегерана Али Мехр заявил, что он попросил Интерпол выдать уведомление высшего приоритета для задержания главы Белого дома и ещё 35 человек, имена которых не были раскрыты. По версии иранских властей, эти люди стояли за организацией атаки беспилотника в Багдаде, в результате которой погиб Сулеймани, поясняет издание.
Маловероятно, что Интерпол или любой другой правоохранительный орган будут следовать этому ордеру. Скорее всего, этот «трюк» властей Исламской республики должен отвлечь внимание общества от экономического упадка, вызванного американскими санкциями и пандемией, рассуждает The Independent.
Трамп и другие американские высокопоставленные чиновники редко путешествуют за рубеж. К тому же едва ли правоохранительные органы этих стран будет руководствоваться ордерами на арест, «которые могут привести в ярость США, обладающие самой большой экономикой и самой мощной армией в мире».
Тем не менее, по словам Али Мехра, Иран будет добиваться исполнение ордеров даже после того, как Трамп и его помощники уйдут в отставку. Это потенциально ограничит их передвижение на долгие годы или, по крайней мере, заставит дважды подумать перед поездкой за границу, заключает The Independent.
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