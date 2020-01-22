Newsweek: в Иране объявили вознаграждение за голову Трампа

В Иране объявили вознаграждение за убийство американского лидера Дональда Трампа, передаёт Newsweek. Таким образом парламентарий Ахмад Хамзе намерен отомстить Трампу, по приказу которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Иранский парламентарий Ахмад Хамзе, представляющий родную провинцию покойного генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, предложил вознаграждение за убийство президента США Дональда Трампа, сообщает Newsweek.

«От имени народа провинции Керман мы заплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьёт Трампа», — заявил иранец.

Таким образом Хамзе намерен отомстить Соединённым Штатам за убийство Сулеймани. Однако пока не ясно, одобрена ли подобная угроза духовными лидерами Ирана.

Ни офис высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, ни Государственный департамент США пока никак не прокомментировали угрозу.

Как напоминает Newsweek, и без того непростые отношения Вашингтона и Тегерана 3 января осложнило убийство по приказу Трампа командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Сулеймани, которого в США обвинили в заговоре с целью дальнейшего нападения на американский военный персонал и дипломатов.

При этом взгляды на «потрясший мир» инцидент разделились. Ряд наблюдателей приветствовали убийство иранского военного, который ранее руководил действиями страны в поддержку президента Сирии Башара Асада.

Тем не менее нашлись те, кто обвинил главу Белого дома в стремлении развязать полноценную войну с Ираном, назвав смерть Сулеймани бессмысленным и провокационным шагом, поставившим под угрозу стабильность на Ближнем Востоке.

Иран ответил на убийство ракетным ударом по американской военной базе в Ираке, не причинив серьёзного урона США. Однако вооружённые силы страны по ошибке сбили пассажирский Boeing 737 украинских авиалиний, в результате чего погибли 176 человек.