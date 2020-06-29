Newsweek: Помпео призвал к американо-европейскому единству против Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к американо-европейскому единству в ответ на «вызов со стороны Китая», пишет Newsweek.

Глава Госдепа поратовал за создание международной коалиции против КНР. В частности, он использовал свои аккаунты в социальных сетях для того, чтобы выступить с критикой коммунистического правительства Поднебесной, говорится в статье.

«США и европейские страны осознали реальную роль Китая как растущего авторитарного режима и последствия для нашего свободного общества. Сокрытие Китайской коммунистической партией (КПК) вспышки коронавируса в Ухани, которая убила тысячи людей, ускорило наше пробуждение», — написал он в Twitter.

В другом твите он добавил: «США и наши европейские партнёры должны работать вместе, чтобы продолжить трансатлантическое пробуждение перед лицом вызова со стороны Китая и в интересах сохранения наших свободных обществ, нашего процветания и нашего будущего».

Как отмечает издание, в последние месяцы Помпео стал активнее выступать с прямой критикой КПК. Кроме того, были предприняты шаги по введению визовых ограничений в отношении всех бывших и нынешних чиновников КПК, причастных к подрыву автономии Гонконга.

Помпео, пытаясь, по всей видимости, дать ответ на продолжающуюся «пропагандистскую кампанию Китая против США», в последние дни выступал за формирование альянсов в Европе и Юго-Восточной Азии, направленных против китайского правительства, пишет Newsweek.