Newsweek: Помпео призвал к американо-европейскому единству против Китая

США и европейские страны осознали реальную роль Китая как набирающего силы авторитарного режима, — об этом, как пишет Newsweek, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он также призвал европейских партнёров к совместной работе перед лицом вызова со стороны КНР, пишет Newsweek.
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к американо-европейскому единству в ответ на «вызов со стороны Китая», пишет Newsweek.
Глава Госдепа поратовал за создание международной коалиции против КНР. В частности, он использовал свои аккаунты в социальных сетях для того, чтобы выступить с критикой коммунистического правительства Поднебесной, говорится в статье.
«США и европейские страны осознали реальную роль Китая как растущего авторитарного режима и последствия для нашего свободного общества. Сокрытие Китайской коммунистической партией (КПК) вспышки коронавируса в Ухани, которая убила тысячи людей, ускорило наше пробуждение», — написал он в Twitter.
В другом твите он добавил: «США и наши европейские партнёры должны работать вместе, чтобы продолжить трансатлантическое пробуждение перед лицом вызова со стороны Китая и в интересах сохранения наших свободных обществ, нашего процветания и нашего будущего».
Как отмечает издание, в последние месяцы Помпео стал активнее выступать с прямой критикой КПК. Кроме того, были предприняты шаги по введению визовых ограничений в отношении всех бывших и нынешних чиновников КПК, причастных к подрыву автономии Гонконга.
Помпео, пытаясь, по всей видимости, дать ответ на продолжающуюся «пропагандистскую кампанию Китая против США», в последние дни выступал за формирование альянсов в Европе и Юго-Восточной Азии, направленных против китайского правительства, пишет Newsweek.
Мужчину, который распространял постановочное видео о нарушении при голосовании по поправкам к Конституции, установили в Москве. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
Учёный, ведущий конструктор двигателей для семейства советской баллистической ракеты Р-7, на базе которой были созданы ракеты-носители «Восток», «Восход», «Союз», Анатолий Дарон скончался в США на 95-м году жизни. Об этом сообщается на сайте НПО «Энергомаш».
Обвиняемую в убийстве собственного сына, тело которого обнаружили замурованным в бетон в Астрахани, проверят на вменяемость. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по Астраханской области.
Известный израильский полузащитник Йосси Бенаюн, известный своими выступлениями за английские «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», рассказал о несостоявшихся трансферах в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Согласно экзитполу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ, среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку внесения поправок в основной закон страны высказались 76% россиян.
Российские авиакомпании в условиях ограничений из-за ситуации с коронавирусом снизили перевозки в мае 2020 года на 91,3% относительно аналогичного периода прошлого года, до 949 тыс. человек, сообщила Росавиация.
Дизель-электрическая подлодка и противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с торпедными стрельбами в Японском море. Об этом, как сообщает Интерфакс, проинформировали в пресс-службе ТОФ.