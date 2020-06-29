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Newsweek: Помпео призвал к американо-европейскому единству против Китая

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США и европейские страны осознали реальную роль Китая как набирающего силы авторитарного режима, — об этом, как пишет Newsweek, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он также призвал европейских партнёров к совместной работе перед лицом вызова со стороны КНР, пишет Newsweek.
Newsweek: Помпео призвал к американо-европейскому единству против Китая
Reuters
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к американо-европейскому единству в ответ на «вызов со стороны Китая», пишет Newsweek.
 
Глава Госдепа поратовал за создание международной коалиции против КНР. В частности, он использовал свои аккаунты в социальных сетях для того, чтобы выступить с критикой коммунистического правительства Поднебесной, говорится в статье.
 
«США и европейские страны осознали реальную роль Китая как растущего авторитарного режима и последствия для нашего свободного общества. Сокрытие Китайской коммунистической партией (КПК) вспышки коронавируса в Ухани, которая убила тысячи людей, ускорило наше пробуждение», — написал он в Twitter.
 
В другом твите он добавил: «США и наши европейские партнёры должны работать вместе, чтобы продолжить трансатлантическое пробуждение перед лицом вызова со стороны Китая и в интересах сохранения наших свободных обществ, нашего процветания и нашего будущего».
 
Как отмечает издание, в последние месяцы Помпео стал активнее выступать с прямой критикой КПК. Кроме того, были предприняты шаги по введению визовых ограничений в отношении всех бывших и нынешних чиновников КПК, причастных к подрыву автономии Гонконга.
 
Помпео, пытаясь, по всей видимости, дать ответ на продолжающуюся «пропагандистскую кампанию Китая против США», в последние дни выступал за формирование альянсов в Европе и Юго-Восточной Азии, направленных против китайского правительства, пишет Newsweek.
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источник
Newsweek США Северная Америка
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