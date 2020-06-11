Вести: Помпео назвал Крым украинским и призвал Россию вернуть полуостров

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия «должна вернуть украинский полуостров Крым под юрисдикцию Киева». Как пишут «Вести», Помпео добавил, что Москве нужно прекратить репрессии на полуострове и освободить несправедливо заключённых украинцев.
Госсекретарь США Майк Помпео 10 июня зачитал выдержки из доклада Госдепартамента о свободе вероисповедания в разных странах мира за 2019 год. Как пишут «Вести», в частности, Помпео заявил, что Россия «должна вернуть украинский полуостров Крым* под юрисдикцию Киева».
«Соединённые Штаты будут уделять особое внимание всем нарушениям прав человека в Москве. С 2015 года Россия привлекла в свои вооружённые силы тысячи крымских мужчин и наложила уголовное наказание на тех, кто отказывается служить. Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против её оккупации Крыма, освободить несправедливо заключённых украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым — это Украина», — заявил Помпео.
Кроме того, он призывал Россию сделать то же самое в отношении Пола Уилана, которого «нужно освободить немедленно». Как напоминает издание, Уилан — американец, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже в прошлом году.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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