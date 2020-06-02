СТРАНА: украинский вице-премьер рассказал, когда Киев даст воду в Крым

03:00
Источник: УЕФА рассматривает вариант завершения сезона в еврокубках в формате «Финала восьми»
Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) близка к принятию решения относительно судьбы оставшихся матчей текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
03:00
Власти Москвы рекомендуют бизнесу заранее готовиться к открытию
Бизнесу следует заранее готовиться к возобновлению работы после снятия ограничительных мер в соответствии с представленными требованиями Роспотребнадзора, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
03:00
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Жителей Краснодарского края предупредили о сильных дождях, граде и грозах. Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на МЧС.
03:00
Жулин об ограничениях в Москве: народу в метро полно, но при этом гулять нужно по расписанию
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, как его группа будет поддерживать форму в Москве во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
03:00
В параде Победы в Москве примут участие 75 солдат и офицеров из Сербии
В параде Победы в Москве, который пройдёт 24 июня, примут участие 75 сербских солдат и офицеров. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански.
03:00
Жулин объяснил, почему не стал вывозить своих фигуристов на сборы в Новогорск
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что не повёз свою группу на сборы в Новогорск по семейным обстоятельствам.
03:00
В Оренбуржье полицейские нашли потерявшегося мальчика на берегу реки
Сотрудники полиции Оренбургской области нашли трёхлетнего мальчика, который потерялся в Кувандыке. Его обнаружили на берегу реки в полутора-двух километрах от дома.
03:00
Драчёв: не хочу и не буду читать заявление членов правления СБР
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал заявление правления организации с критикой в его адрес.
03:00
Роспотребнадзор дал рекомендации по профильной работе стационаров
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В Татарстане женщина призналась в ограблении 95-летнего ветерана
В татарском городе Азнакаево женщина призналась в ограблении 95-летней пенсионерки, ветерана Великой Отечественной войны и труда.
03:00
Эксперт оценила эффективность диет
Директор национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева оценила эффективность диет.
03:00
Член Зала славы НБА Анселд ушёл из жизни в возрасте 74 лет
Бывший баскетболист и тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Буллетс» Уэс Анселд ушёл из жизни в 74 года.
03:00
Москвичей предупредили о грозе и ливнях 3 июня
В Москве в среду, 3 июня, ожидаются сильные дожди, гроза и ветер. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на МЧС.
03:00
В СБР назвали технической ошибкой публикацию с критикой в адрес Драчёва
В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) сообщили, что заявление правления с критикой главы организации Владимира Драчёва было размещено на официальном сайте по ошибке.
03:00
Эксперт дал рекомендации по поиску работы
HR-специалист Александр Перцовский дал рекомендации по поиску работы.
03:00
Вирусолог оценил эффективность ношения шарфа вместо медицинской маски
Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетёсов оценил эффективность ношения шарфа вместо медицинской маски.
03:00
Эксперт оценил опасность астероида 163348 для Земли
Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории в Санкт-Петербурге Георгий Гончаров оценил опасность астероида 163348 для Земли.
03:00
Глава Татарстана предложил создать рабочую группу по развитию республики
Правительство Татарстана и Аналитический центр при правительстве России подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает «Реальное время».
03:00
Посол США в Германии ушёл в отставку
Посол США в Германии Ричард Гренелл уходит в отставку после двух лет на данном посту. Об этом сообщил dpa официальный представитель американского посольства.
03:00
В Тамбовской области отменят режим самоизоляции
Власти Тамбовской области 8 июня отменят режим всеобщей самоизоляции. Об этом заявил губернатор региона Александр Никитин в ходе видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным.
03:00
Опубликован календарь заключительной части сезона в РПЛ и Кубке России
На официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) было опубликовано расписание оставшихся восьми туров, а также решающих стадий Кубка страны.
03:00
В Ленобласти перенесли кинофестиваль «Окно в Европу»
В Ленинградской области перенесли кинофестиваль «Окно в Европу», который должен был пройти с 7 по 13 августа.
03:00
Боец UFC Агапова рассказала, с какими трудностями столкнулась в США
Боец наилегчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мария Агапова рассказала о жизни в США до того момента, пока не подписала контракт с организацией.
03:00
МИД назвал неприемлемым нахождение Ярошенко в тюрьме США в пандемию
Москва считает неприемлемым содержание российского лётчика Константина Ярошенко под стражей в США в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и призывает американские власти проявить гуманизм и позволить ему вернуться домой, заявил МИД России.
03:00
В России создают вакцину от COVID-19 в виде кисломолочного продукта
Российские учёные работают над вакциной от коронавирусной инфекции, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта. Об этом, как передаёт ТАСС, рассказал вице-президент РАН Владимир Чехонин.
03:00
После падения лифта с людьми в Благовещенске возбуждено дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Благовещенске сорвался грузовой лифт с двумя рабочими.
03:00
В Петербурге завели дело по факту убийства матери подростком
В Санкт-Петербурге задержали ученика колледжа, подозреваемого в убийстве своей 42-летней матери.
03:00
В России запустили образовательный марафон #ЛидерыМеняютМир
Во вторник, 2 июня, в России запустили образовательный марафон #ЛидерыМеняютМир.
03:00
Автоэксперт предложил отказаться от кода регионов в номерах машин
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин предложил отказаться от кода регионов в номерах машин.
03:00
Источник назвал количество заболевших коронавирусом в «Карпатах»
Во львовском футбольном клубе «Карпаты» коронавирусом заразились как минимум 26 членов клуба.
03:00
Картой плановых отключений горячей воды в Подмосковье воспользовались 50 тысяч человек
Картой плановых отключений горячей воды в Московской области воспользовались 50 тыс. человек с 26 мая.
03:00
В Оренбуржье возобновили плановую вакцинацию детей
В Оренбургской области с 1 июня возобновили плановую вакцинацию детей. Все прививки сделают детям, чей график вакцинации сдвигался из-за пандемии коронавируса.
03:00
В Независимом топливном союзе прокомментировали временный запрет на импорт топлива
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов прокомментировал временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля, который вступает в силу с 2 июня.
03:00
В Чувашии нашли тайник с самодельными взрывными устройствами
Следователи возбудили уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта в Чувашии. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
03:00
Росприроднадзор выявил утечку нефтепродуктов из полузатонувшего буксира на Волге
Утечку нефтепродуктов из полузатонувшего буксира на Волге выявили сотрудники регионального управления Росприроднадзора.
03:00
С сайта СБР пропало заявление о Драчёве
Заявление правления Союза биатлонистов России (СБР), касающееся деятельности президента организации Владимира Драчёва, исчезло с сайта организации.
03:00
ВККС разрешила СК возбудить уголовные дела против шести судей
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение Следственным комитетом России уголовных дел в отношении двух действующих и четверых судей в отставке.
03:00
Названы условия применения Россией ядерного оружия
Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё и её союзников аналогичного оружия и других видов оружия массового поражения.
03:00
В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik
️Полиция несколько раз выстрелила в продюсера Sputnik Николь Руссел резиновыми пулями в ходе освещения протестов у Белого дома, несмотря на предъявленную пресс-карту.
03:00
В Сочи продолжают подготовку к проведению Гран-при «Формулы-1»
Компания «Росгонки», являющаяся промоутером этапа Гран-при «Формулы-1», продолжает подготовку к проведению гонки в сезоне-2020.
03:00
Полина Максимова рассказала о съёмках сериала «257 причин, чтобы жить»
Актриса Полина Максимова рассказала RT о запомнившихся ей моментах со съёмок российского комедийно-драматического сериала «257 причин, чтобы жить».
03:00
Стало известно, когда фигуристы группы Плющенко смогут приступить к тренировкам
Фигуристы группы Евгения Плющенко смогут приступить к ледовым тренировкам на базе в Кисловодске через семь дней.
03:00
В России назвали основные военные опасности для страны
Одной из основных военных опасностей для России является в том числе размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем.
03:00
Борец и депутат Рады Беленюк: по уровню расизма Украина даст прикурить США
Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года по греко-римской борьбе, а ныне депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк, комментируя ситуацию с массовыми протестами в связи с гибелью Джорджа Флойда из-за действий полицейского, сравнил масштабы проблем с расовой дискриминацией на Украине и в США.
03:00
В Брянске завели дело из-за издевательств родителей над ребёнком
В Брянске завели уголовное дело из-за издевательств родителей над семилетней дочерью.
03:00
В Брянской области задержали подозреваемых в незаконной торговле валютой
В Брянской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
03:00
Предприниматель из Перми рассказал о работе во время пандемии
Предприниматель Юрий Никитин из Перми рассказал о работе во время пандемии.
03:00
Сочинский нацпарк разработал квест для детей
Сочинский национальный парк разработал квест для детей.
03:00
Репилов высказался об «олимпийском проклятье» саночников
Победитель Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20 Роман Репилов прокомментировал так называемое проклятье, когда спортсмен, победивший на олимпийской трассе за год до самих Игр, не может потом выиграть золото.
03:00
В Нидерландах за сутки выявили 102 новых случая коронавируса
В Нидерландах за сутки выявили 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.