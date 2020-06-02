СТРАНА: украинский вице-премьер рассказал, когда Киев даст воду в Крым

Украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, когда Киев начнёт поставлять воду в Крым. Как пишет «СТРАНА», Резников заявил, что это произойдёт после того, как Россия «освободит оккупированный Крым и оккупированный Донбасс».

Возобновление поставок воды в Крым возможно только после возвращения Украине как Крыма*, так и Донбасса. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что не известно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму», — заявил член украинского кабинета министров.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).