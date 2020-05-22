112: украинский вице-премьер заверил, что Крым и Донбасс вернутся к Киеву
Как напоминает канал, ранее Резников озвучил идею создания международной переговорной площадки, посвящённой возвращению Крыма. По мнению вице-премьера, она может проходить не в Минске, а, например, в Кишинёве или Брюсселе.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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