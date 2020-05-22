112: украинский вице-премьер заверил, что Крым и Донбасс вернутся к Киеву

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников уверен, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Киева. Как передаёт «112 Украина», Резников добавил, что вопросами возвращения этих территорий Украина будет заниматься параллельно.

Крым нужен России для присутствия в Чёрном море, а Донбасс — чтобы удержать Крым. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

«Даже то, что происходит на Донбассе, не может попасть под матрицу Российской Федерации. Она это не удержит, для неё это временное явление. На самом деле Россия это интуитивно понимает, она не будет их себе забирать. Крым — это наземный авианосец, который стратегически нужен для присутствия в Чёрном море, мы это понимаем. Донбасс — это временно разыгрываемая карта РФ, в первую очередь, чтобы удержать Крым», — отметил Резников.

Он прогнозирует, что Донбасс Украина вернёт быстрее, чем Крым*. Крымский полуостров тоже будет возвращён в состав Украины.

«Всему своё время», — сказал Резников.

По его словам, вопросами возвращения этих территорий Украина будет заниматься параллельно.

Как напоминает канал, ранее Резников озвучил идею создания международной переговорной площадки, посвящённой возвращению Крыма. По мнению вице-премьера, она может проходить не в Минске, а, например, в Кишинёве или Брюсселе.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



