СТРАНА: прагматичный расчёт — в Киеве поделились стратегией по возвращению Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева есть стратегия по возвращению Крыма. Как пишет «СТРАНА», дипломат добавил, что это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчёт, и команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим планом.

На Украине рассказали о стратегии Киева по возвращению Крыма*. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Первая задача — как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Вторая — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья — какие дополнительные международные инструменты мы можем привлечь для того, чтобы осуществлять давление на Россию. И есть ещё несколько других. А стратегическая задача — это как Крым будет возвращён на Украину. Я абсолютно убеждён, что так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчёт», — сказал Кулеба.

По его словам, команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим планом.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



