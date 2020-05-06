СТРАНА: прагматичный расчёт — в Киеве поделились стратегией по возвращению Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева есть стратегия по возвращению Крыма. Как пишет «СТРАНА», дипломат добавил, что это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчёт, и команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим планом.
На Украине рассказали о стратегии Киева по возвращению Крыма*. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Первая задача — как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Вторая — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья — какие дополнительные международные инструменты мы можем привлечь для того, чтобы осуществлять давление на Россию. И есть ещё несколько других. А стратегическая задача — это как Крым будет возвращён на Украину. Я абсолютно убеждён, что так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчёт», — сказал Кулеба.
По его словам, команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим планом.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
В Китае назвали абсурдными и смешными утверждения о том, что Пекин скрывал информацию о вспышке коронавируса. С соответствующим заявлением выступил постпред КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй.
Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировал скандал вокруг сына прославленного спортсмена Александра.
Хороший сон в значительной степени помогает бороться со стрессом, это актуально в том числе в период пандемии, рассказал специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.
Нарушение самоизоляции в Крыму в майские праздники приведёт к росту числа заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
Участие премьер-министра Михаила Мишустина в совещании в видеоформате с российским лидером Владимиром Путиным по реализации решений по борьбе с коронавирусом не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Число регионов, где насчитывается уже более 1 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось ещё на два, к ним добавились Республика Ингушетия и Владимирская область. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал идею разрешить членам садоводческих товариществ проводить собрания в форме заочного голосования по ряду вопросов на фоне коронавируса.
Суточный прирост новых случаев выявления коронавируса в среднем по России составляет 7,9%. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного инфекциониста ведомства доктора медицинских наук Елену Малинникову.