24 канал: на Украине возмущены указом Путина о земле в Крыму

Президент России Владимир Путин отдельным указом определил, что право собственности на землю в Крыму смогут получить только люди с российским паспортом. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский депутат Виталий Безгин написал к правительству депутатское обращение с требованием срочно отреагировать на данный указ, который он назвал «новым этапом давления Кремля».

Граждане Украины не смогут получить право собственности на землю в Крыму. Как пишет «Телеканал новин 24», президент России Владимир Путин отдельным указом определил, что такое право будут иметь только люди с российским паспортом.

Украинский депутат из фракции «Слуга народа» Виталий Безгин написал к правительству депутатское обращение с требованием срочно отреагировать на данный указ российского президента. Действия Кремля политик назвал «новым этапом давления».

«Крымчан, которые отказались получить российский паспорт, теперь ещё больше ограничивают в правах. Украине нужна быстрая дипломатическая реакция на эти события», — заявил Безгин.

Реакции депутат ждёт в первую очередь от вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Резникова, министра иностранных дел Кулебы и представителя президента в Крыму* Кориневича.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).