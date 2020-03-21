Daily Express: пандемия не сказалась на российских учениях в Крыму

03:00 PZPN не принимал решения о переносе матча сборных Польши и России по футболу Польский футбольный союз (PZPN) не принимал решения о переносе контрольного матча между сборными Польши и России, запланированного на июнь.

03:00 Рябков отметил желание США «подложить мину» под «Северный поток — 2» Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал утверждения официальных лиц США о «российском энергетическом оружии». По его словам, в Вашингтоне и в дальнейшем будут «гарцевать» на этом тезисе.

03:00 Вяльбе: Устюгов сейчас немножко увлёкся соцсетями Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение об использовании спортсменами социальных сетей во время соревнований.

03:00 Число заражённых коронавирусом в Испании почти достигло 25 тысяч Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании возросло до 24 926.

03:00 Губернатор Подмосковья взял на контроль ситуацию с пожаром в Дмитрове Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял на контроль ситуацию с пожаром на заводе в Дмитрове.

03:00 Прядкин заявил, что РПЛ не рассматривает проведение матчей без зрителей после возобновления сезона Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что лига не рассматривает возможность проведения матчей без зрителей после возобновления чемпионата, приостановленного из-за ситуации с пандемией коронавируса.

03:00 Юрченко рассказал, что ВФЛА активно ищет средства для выплаты штрафа World Athletics Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал, что организация ведёт активную работу по поиску средств для выплаты штрафа World Athletics.

03:00 В Киргизии ввели режим ЧС из-за коронавируса Власти Киргизии ввели режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 CAS оставил в силе отстранение вице-президента Федерации хоккея Канады Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение вице-президента Федерации хоккея Канады Скотта Сэлмонда за нарушение антидопинговых правил.

03:00 Число подтверждённых случаев коронавируса в Подмосковье выросло до 35 Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Подмосковье выросло до 35. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

03:00 Прядкин допустил возможность расширения трансферного окна из-за коронавируса Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что летнее трансферное окно может быть расширено из-за ситуации с пандемией коронавируса.

03:00 Общественный транспорт в Киеве прекратит свою работу из-за карантина Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общественный транспорт в Киеве с 22 марта полностью прекратит свою работу в рамках ужесточения карантинных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Глава РПЛ считает, что сезон не будет возобновлён раньше 24 апреля Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение о возможных сроках возобновления розыгрыша турнира, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

03:00 В Челябинской области выявлен первый случай заражения коронавирусом В Челябинской области выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, она зафиксирована у молодого человека, который вернулся из Испании.

03:00 Президент Грузии подписала указ о введении режима ЧП Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 СМИ: РПЛ во время паузы из-за коронавируса намерена провести серию кибертурниров Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) во время паузы в чемпионате собирается провести серию кибертурниров.

03:00 Глава ВФЛА обсудит с Коу возможность увеличения квоты для российских легкоатлетов Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко намерен обсудить с главой World Athletics Себастьяном Коу возможность увеличения квоты для российских легкоатлетов, которые могут получить нейтральный статус.

03:00 Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 16 тысяч Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии превысило 16,6 тыс., скончались 47 человек.

03:00 Минфин обнулит ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство приняло решение обнулить ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов.

03:00 СМИ: Клубы НБА будут выплачивать игрокам зарплаты до 1 апреля Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пока не берут на себя обязательства по выплате зарплат после 1 апреля в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

03:00 Правительство начнёт мониторинг ситуации с выплатами зарплат Правительство России будет в еженедельном режиме мониторить выплату зарплат в регионах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

03:00 Число заразившихся коронавирусом в Иране возросло на 966 за сутки Глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур заявил, что за сутки в стране выявили 966 заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 У китайского футболиста «Эспаньола» диагностирован коронавирус Вингер «Эспаньола» и сборной Китая У Лэй сдал положительный тест на коронавирус.

03:00 В Минфине рассказали о росте ВВП России Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте ВВП страны в январе — феврале 2020 года.

03:00 В Грузии призвали ввести режим чрезвычайного положения Власти Грузии призвали президента Саломе Зурабишвили ввести режим чрезвычайного положения на один месяц в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, об этом на брифинге сообщил премьер-министр Георгий Гахария.

03:00 Мишустин: увольнения в нынешней ситуации должны быть крайней мерой Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о недопустимости увольнения сотрудников под предлогом ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Глава правительства подчеркнул, что нужно использовать все формы гибкой занятости людей.

03:00 Агент Чалова рассказал, почему сорвался трансфер футболиста в «Кристал Пэлас» Кристиан Эмиле, агент нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал о переговорах с английским «Кристал Пэлас» относительно трансфера своего клиента.

03:00 Кабмин одобрил стратегию развития агропромышленного комплекса России Российское правительство одобрило стратегию развития агропромышленного комплекса России до 2030 года.

03:00 Мишустин рассказал о мерах по поддержке малого бизнеса Российское правительство вместе с Центробанком принимает меры по поддержке малого бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

03:00 Царукян считает, что у Фергюсона нет шансов в бою против Нурмагомедова Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян сделал прогноз на бой чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента Тони Фергюсона.

03:00 В Москве изолированы 6000 контактировавших с больными коронавирусом Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что с 131 заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице было установлено 6 тыс. контактировавших. В настоящий момент все они находятся в изоляции.

03:00 Мещеряков: я не знаю, кто такой Николич Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи относительно назначения сербского специалиста Марко Николича новым главным тренером клуба.

03:00 В Госдуме оценили заявление США о «враждебных действиях» России Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление высокопоставленного представителя Госдепа о том, что Россия «использовала энергетику как враждебный игрок».

03:00 Радионова раскритиковала UTSA за решение возвращать половину взноса участникам юниорских турниров Российская теннисистка Анастасия Радионова выразила возмущение решением Ассоциации тенниса Соединённых Штатов (USTA) возмещать лишь половину вступительного взноса, который спортсмены заплатили за участие в юниорских турнирах.

03:00 Казахстан предложил России особый режим для транзитных пассажиров Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину создать особый взаимный режим для казахстанцев и россиян, которые возвращаются на родину транзитом через территорию Казахстана и России.

03:00 В Москве заявили о переходе поликлиник города на новый формат работы Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что все столичные поликлиники перешли на новый формат работы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Емелин считает, что доигрывать плей-офф КХЛ не имеет смысла Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал приостановку плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.

03:00 В Подмосковье не выявили ядовитых выбросов при пожаре на заводе В подмосковном Дмитрове не выявлено ядовитых выбросов в атмосферу при пожаре в цеху обработки алюминиевых сплавов завода «Дозакл».

03:00 Источник назвал имя преемника Сёмина на посту главного тренера «Локомотива» Сербский специалист Марко Николич может возглавить московский «Локомотив» вместо 72-летнего Юрия Сёмина.

03:00 В Госдепе рассказали о «враждебных действиях» России в энергетике Американские власти неоднократно наблюдали, как Россия «использовала энергетику как враждебный игрок», используя эту сферу в «зловредных целях». Об этом заявили в Госдепартаменте.

03:00 В Белоруссии обсудили договорённости с Россией по нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с рабочей группой ситуацию с договорённостями с Россией по поставкам нефти.

03:00 Макгрегор «избил» коронавирус Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как он борется с мировой пандемией.

03:00 Роспотребнадзор назвал число проведённых тестов на коронавирус В Роспотребнадзоре рассказали, сколько в России было проведено лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 СМИ: В АПЛ могут доиграть сезон без зрителей Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает вариант, при котором нынешний сезон, приостановленный из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, будет доигран при пустых трибунах.

03:00 Лавров рассказал о начале своей карьеры дипломата Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», как началась его карьера дипломата в посольстве СССР на Шри-Ланке, где он проработал с 1972 по 1976 год.

03:00 Восемь заражённых коронавирусом человек выздоровели в больницах Москвы Восемь пациентов московских больниц, которые поступили туда с коронавирусной инфекцией, полностью выздоровели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

03:00 Оргкомитет ОИ-2020 в Токио продолжает подготовку к соревнованиям Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио продолжает работу, несмотря на мировую пандемию коронавируса, угрожающую проведению соревнований.

03:00 К тушению пожара в Подмосковье подключился вертолёт Ка-32 К тушению крупного пожара на складе алюминиевого завода в подмосковном посёлке Каналстрой подключился вертолёт, сообщили в МЧС.

03:00 Источник: продление контракта с Месси является приоритетной целью «Барселоны» Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сделал первоочередной задачу продления контракта с капитаном команды Лионелем Месси.